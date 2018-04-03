Посол США: Балтийские страны подают пример другим странам

«Мы считаем Балтийские страны превосходными союзниками и партнерами и примером для многих наших союзников в плане того, как серьезно ценить то, что можно сделать для собственной безопасности, и принимать необходимые для поддержки этих действий с помощью ресурсов и государственных приоритетов решения. В этом отношении Эстония, Латвия и Литва — отличные лидеры альянса. Я думаю, что это часть месседжа, который мы хотим подчеркнуть и который, как я надеюсь, найдет отклик».

«Одно из качеств, которое США ценят в трех балтийских союзниках, это ваша приверженность обороне и сделанному (на саммите НАТО) в Уэльсе знаменитому обещанию 2 процентов. Это долгосрочный, важный и ценный пример и модель действий для многих наших союзников, в том числе некоторых наших крайне крупных союзников. Поэтому я считаю, что вы можете быть сравнительно уверены в том, что президент Трамп отметит то, как высоко он ценит тот факт, что (оборонные расходы) всех трех Балтийских стран превышают 2 процента и они по-прежнему намерены нести свою ответственность по обороне НАТО».

«Невозможно переоценить то, насколько важным правительство (США) считает ответственность каждой страны-союзника за то, чтобы нести свое справедливое бремя», - подчеркнул он.