В Нарве педагоги музыкальных школ заподозрили власти в обмане

Педагоги музыкальных школ Нарвы сомневаются, что в результате реорганизации школ им повысят зарплату, как обещали до 980 евро. Их сомнения связаны с тем, что повышение увязано с увеличением учебной нагрузки до 27 контактных часов в неделю, а столько, по их мнению, никто в школах по интересам не работает. Власти города уверяют, что уже сейчас средняя нагрузка составляет 27 часов, поэтому повышение зарплаты будет для всех, сообщает Rus.err.ee.