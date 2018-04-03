В Нарве педагоги музыкальных школ заподозрили власти в обмане

Педагоги музыкальных школ Нарвы сомневаются, что в результате реорганизации школ им повысят зарплату, как обещали до 980 евро. Их сомнения связаны с тем, что повышение увязано с увеличением учебной нагрузки до 27 контактных часов в неделю, а столько, по их мнению, никто в школах по интересам не работает. Власти города уверяют, что уже сейчас средняя нагрузка составляет 27 часов, поэтому повышение зарплаты будет для всех, сообщает Rus.err.ee.
В конце марта 77 педагогов трех музыкальных школ приграничного города написали в городское собрание открытое письмо, в котором выразили свою озабоченность проходящей реорганизацией.
Руководитель Нарвского профсоюза работников образования Алла Буткевич считает выступление педагогов преждевременным, поскольку окончательные расчеты еще не сделаны. "Не думаю, что руководство города, пообещав повышение зарплат, будет хитрить, чтобы ее не повышать. Не стоит поднимать панику раньше времени".
Сейчас контактные часы составляют 23 часа в неделю