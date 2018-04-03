СМИ: Apple планирует отказаться от процессоров Intel
3 апреля 2018 г., 8:53
Компания Apple хочет отказаться от процессоров Intel и с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac чипы собственного производства. Об этом сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на Bloomberg.
Проект, получивший название Kalamata, еще находится на ранней стадии подготовки, но уже получил одобрение со стороны представителей руководства Apple.
В будущем компания планирует использовать собственные чипы во всех своих устройствах, чтобы они могли легко взаимодействовали друг с другом. Сейчас на разработанных Apple процессорах работают iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV.
Bloomberg отмечает, что отказ Apple от чипов будет ударом для Intel, которой эти поставки обеспечивают примерно 5% годового дохода.