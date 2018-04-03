СМИ: Apple планирует отказаться от процессоров Intel

Проект, получивший название Kalamata, еще находится на ранней стадии подготовки, но уже получил одобрение со стороны представителей руководства Apple.

В будущем компания планирует использовать собственные чипы во всех своих устройствах, чтобы они могли легко взаимодействовали друг с другом. Сейчас на разработанных Apple процессорах работают iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV.