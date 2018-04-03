вторник, 3 апреля 2018 г.
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Галерея: продается модный дом в пригороде Таллинна

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Этот современный дом построен десять лет назад недалеко от Лаагри, в жилом районе Койду. Портал Kodu предлагает посмотреть, как он интересен и снаружи, и внутри. 

При строительстве дома использованы высококачественные материалы и современные технологии: ленточный фундамент, несущие стены из блоков Fibo, потолочные перекрытия - из пустотных бетонных панелей. Архитектор проекта - Адо Эйги. 

Трехэтажный дом площадью более 200 квадратных метров примечателен и продуманным дизайном интерьеров. Участок площадью 1218 м2 озеленен. А еще на участке находится специально построенный для детей игровой домик, что тоже ценно, не правда ли? 

Подробная информация находится ЗДЕСЬ.

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