Галерея: продается модный дом в пригороде Таллинна
3 апреля 2018 г., 10:31
Этот современный дом построен десять лет назад недалеко от Лаагри, в жилом районе Койду. Портал Kodu предлагает посмотреть, как он интересен и снаружи, и внутри.
При строительстве дома использованы высококачественные материалы и современные технологии: ленточный фундамент, несущие стены из блоков Fibo, потолочные перекрытия - из пустотных бетонных панелей. Архитектор проекта - Адо Эйги.
Трехэтажный дом площадью более 200 квадратных метров примечателен и продуманным дизайном интерьеров. Участок площадью 1218 м2 озеленен. А еще на участке находится специально построенный для детей игровой домик, что тоже ценно, не правда ли?
Подробная информация находится ЗДЕСЬ.