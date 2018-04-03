Попавший в опалу к Путину строитель олимпийских объектов Сочи скрывается из-за опасения отравления

Как утверждает Iltalehti перед ОИ в Сочи в сети появилось видео, где Путин приехал с инспекцией на лыжный трамплин "Горки" и стал узнавать, почему объкет стал вдруг стоить в разы больше, чем полагалось по смете.

Общая стоимость лыжного комплекса составила 194 миллиона евро, хотя первоначально в сметная стоимость была какие-то 29 миллионов евро. Причем объект был построен так халтурно, что горки, построенные на неукрепленные склоны горы, начинают потихоньку проваливаться в близлежащую долину.

Билалов сбежал из России практически сразу после того, как Путин посетил Красную Поляну, за год до начала ОИ.

Тогда Путин жестко спросил у Дмитрия Козака, который отвечал за сочинские Игры, что вообще происходит и почему идет срыв сроков строительства. В ответ Козак указал на Билалова, который в тот момент занимал еще и пост вице-президента ОКР. Путин поинтересовался конечной стоимостью работ. Козак ответил, что смета выросла с 1,2 миллиарда рублей в шесть с половиной раз. "Молодцы, хорошо работаете!", - "похвалил" Козака и Билалова Путин.

После этих событий Билалов в одну секунду лишился всех своих постов и был обвнен в коррупции.

В 2013 году Билалов утверждал, что годом ранее его пытались отравить :"Врачи сказали, что концентрация ртути в моем организме было выше нормы. Раньше я не хотел об этом говорить, но теперь СМИ стали рассказывать об этом" - сообщил Билалов, полагавший, что ртуть ему подсыпали в его московской конторе. По его утверждениям, он почувствовал себя там резко плохо и вызвал себе карету скорой помощи.

Газета.ру обнаружила в Германии документ о медобследовании Билалова, где было указано, что концентрация ртути в его организме превышает норму в четыре раза. "Я не хочу обвинять кого-то, я не знаю, как ртуть могла попасть ко мне в офис. Вернусь в Москву - поговорю с компетентными органами," пообещал Билалов.

Но в 2014 году Билалов не желал больше комментировать свое состояние здоровья и как в воду канул. В 2016 году СМИ сообщали о том, что Билалов по прежнему находится в розыске, причем уже в международном, но розыски в США и Великобритании результатов не дали.

Олимпийский трамплин в Сочи все-таки достроили к сроку и выглядел он отлично, но после ОИ ни одного крупного турнира там проведено не было. Архитектор трамплина, финн Пентти Вяряля сказал, что из 194 миллионов можно потратить на комплекс всего десятую часть и все равно вышло бы здорово. Однако восьмимиллиардная стройка уже с самого начала удивляла не только своей ценой но и тем, что сразу же начала разваливаться. На этапе КМ в 2012 году проваливались сектора приземления, кренились башни трамплинов...

За строительство трамплина отвечала фирма брата Ахмеда Билалов, но выянсилось, что все экспертизы были сделаны лишь формально, либо сделаны для галочки. В остальном предписания соответствующих служб были проигнорированны. Причина этого кроется в том, что трамплины пытались сдать до срока...

Хотя трамплинный комплекс оказался брошен на произвол судьбы, в остальном, комплекс "Красная Поляна" удался. Помимо того, что российские спортсмены получили современную базу для тренировок "Поляна" еще и стала популярным зимним курортом в субтропическом поясе.