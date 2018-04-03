Фото: дом, в котором никто никогда не жил, ждет самовывоза

Рубленый дом построен восемь лет назад в качестве дачи и находится на Хийумаа. Как получилось, что он никогда не эксплуатировался, портал Kodu не знает. Важно, что его можно раскатать по бревнышку и перевезти куда угодно.
Сруб находится в Кыргессааре, и его можно купить в разобранном виде, с тщательно пронумерованными бревнами. Стоимость доставки в цену дома не входит.
Общая площадь дома - 56,25 квадратных метров, из которых жилая составляет 41,25 квадратных метра. При строительстве использовались бревна 22-32 сантиметра в обхвате. Продается все, что видно на фотографиях.
Дом состоит из двух равных частей, каждая со своим входом. При сборке можно соединить помещения. Между прочим, возможна рассрочка платежей, что значительно расширит круг интересующихся.
А подробности - ЗДЕСЬ.