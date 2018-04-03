вторник, 3 апреля 2018 г.
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Фото: дом, в котором никто никогда не жил, ждет самовывоза

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ФОТО: KV.EE

Рубленый дом построен восемь лет назад в качестве дачи и находится на Хийумаа. Как получилось, что он никогда не эксплуатировался, портал Kodu не знает. Важно, что его можно раскатать по бревнышку и перевезти куда угодно.

Сруб находится в Кыргессааре, и его можно купить в разобранном виде, с тщательно пронумерованными бревнами. Стоимость доставки в цену дома не входит. 

ФОТО: KV.EE

Общая площадь дома - 56,25 квадратных метров, из которых жилая составляет 41,25 квадратных метра. При строительстве использовались бревна 22-32 сантиметра в обхвате. Продается все, что видно на фотографиях. 

ФОТО: KV.EE

Дом состоит из двух равных частей, каждая со своим входом. При сборке можно соединить помещения. Между прочим, возможна рассрочка платежей, что значительно расширит круг интересующихся. 

ФОТО: KV.EE

А подробности - ЗДЕСЬ.

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