Пострадавшим при пожаре в Кемерове детям предложили учиться в училищах Минобороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил помочь детям из семей, пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.
"Ребятам предложено продолжить образование в довузовских учебных заведениях Минобороны России на полном государственном обеспечении", - сказала она.
По ее словам, к настоящему времени офицеры кадровых органов Минобороны России уже провели встречи с родственниками пострадавших в трагедии. Им рассказали о том, где находятся такие учебные заведения, а также об особенностях организации учебного процесса и условиях размещениях.
Детям на выбор будет предоставлено право обучаться в президентских кадетских училищах, суворовских и нахимовских училищах, кадетских военных корпусах и пансионе воспитанниц Минобороны. Зачисление будущих кадет в учебные центры будет производиться в особом порядке.
"Родственники двоих ребят уже приняли решение об их поступлении в учебные заведения, в том числе одной девочки, которая будет учиться в пансионе воспитанниц Минобороны России в Москве", - сказала Марковская.