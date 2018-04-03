Пострадавшим при пожаре в Кемерове детям предложили учиться в училищах Минобороны

"Ребятам предложено продолжить образование в довузовских учебных заведениях Минобороны России на полном государственном обеспечении", - сказала она.

По ее словам, к настоящему времени офицеры кадровых органов Минобороны России уже провели встречи с родственниками пострадавших в трагедии. Им рассказали о том, где находятся такие учебные заведения, а также об особенностях организации учебного процесса и условиях размещениях.

Детям на выбор будет предоставлено право обучаться в президентских кадетских училищах, суворовских и нахимовских училищах, кадетских военных корпусах и пансионе воспитанниц Минобороны. Зачисление будущих кадет в учебные центры будет производиться в особом порядке.