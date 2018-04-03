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  • Пострадавшим при пожаре в Кемерове детям предложили учиться в училищах Минобороны

Пострадавшим при пожаре в Кемерове детям предложили учиться в училищах Минобороны

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Мир шокирован страшной трагедией в российском Кемерово.

ФОТО: Danil Aikin/Danil Aikin/TASS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил помочь детям из семей, пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове,  передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.

"Ребятам предложено продолжить образование в довузовских учебных заведениях Минобороны России на полном государственном обеспечении", - сказала она.

По ее словам, к настоящему времени офицеры кадровых органов Минобороны России уже провели встречи с родственниками пострадавших в трагедии. Им рассказали о том, где находятся такие учебные заведения, а также об особенностях организации учебного процесса и условиях размещениях.

Детям на выбор будет предоставлено право обучаться в президентских кадетских училищах, суворовских и нахимовских училищах, кадетских военных корпусах и пансионе воспитанниц Минобороны. Зачисление будущих кадет в учебные центры будет производиться в особом порядке.

"Родственники двоих ребят уже приняли решение об их поступлении в учебные заведения, в том числе одной девочки, которая будет учиться в пансионе воспитанниц Минобороны России в Москве", - сказала Марковская.

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