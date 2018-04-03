Бей своих, чтобы чужие боялись: еще одна стычка россиян в США

Гол в ворота «Сент-Луиса» (4:2) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 29-м в карьере, забитым в пустые ворота. Доля таких голов в общей сумме у Овечкина составляет 4,8%. Овечкин установил новый российский рекорд, превзойдя Павла Буре (28 голов, 6,4%).

Однако запомнился матч не этим: если во вчерашней встрече с "Питтсбургом" поссорились Евгений Малкин и Евгений Кузнецов, но вербально, то сегодня стычка между Владимиром Тарасенко и Овечкиным чуть не переросла в полноценную драку. Игроки начали толкаться на синей линии "Сент-Луиса", но подоспевший линейный арбитр вовремя разнял двух франчайзи.

Как не выявила стычка победителя, так и в статистическом споре в этом матче победителя не оказалось: Тарасенко и Овечкин забросили по шайбе. Владимир открыл счет на третьей минуте, забросив свою 32-ю шайбу в сезоне, а Овечкин установил окончательный счет в матче, 4:2 в пользу Вашингтона.

Овечкин с 46 голами лидирует в списке снайперов НХЛ.