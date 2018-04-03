вторник, 3 апреля 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: в Грецию всего за 134 евро

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Греция.

ФОТО: ReisiGuru

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Риги в Доминиканскую Республику начиная с 520 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Аликанте начиная со 176 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная со 100 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 134 евро.

Туда-обратно из Осло в Калифорнию начиная с 251 евро.

Finnair предлагает рейсы в различные места назначения, включая перелет и отель, начиная с 228 евро.

Маршрут полета Хельсинки-Лиссабон-Касабланка-Хельсинки начиная с 225 евро. 

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