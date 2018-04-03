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Россия пригрозила запретить ввоз картофеля из Белоруссии

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Картофель.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Россельхознадзор обнаружил факт реэкспорта египетского картофеля из Белоруссии. При повторном нарушении ведомство грозит запретить ввоз в РФ картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами, передает "Интерфакс".

Как сообщает служба, при проверке 18 тонн картофеля, поступившего из Белоруссии, на части упаковок была обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукция имеет египетское происхождение.

Груз будет возвращён отправителю.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Белоруссии в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", - предупреждает Россельхознадзор.

Поставки картофеля из Египта в РФ разрешены только из нескольких зон, свободных от болезней и карантинных объектов.

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