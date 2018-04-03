Россия пригрозила запретить ввоз картофеля из Белоруссии

Как сообщает служба, при проверке 18 тонн картофеля, поступившего из Белоруссии, на части упаковок была обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукция имеет египетское происхождение.

Груз будет возвращён отправителю.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Белоруссии в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", - предупреждает Россельхознадзор.