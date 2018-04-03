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  • Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален завершает карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален завершает карьеру

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ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

По информации телеканалов TV2 и NRK, восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален сегодня объявит о завершении спортивной карьеры.

44-летний биатлонист шесть раз выигрывал общий зачет Кубок мира, ему принадлежит рекорд по числу побед на Кубке мира (95-53-31). Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории Олимпийских игр (8-4-1) и чемпионатов мира (20-14-11).

В прошедшем сезоне Бьорндален не сумел пробиться в состав сборной Норвегии для участия в Олимпийских играх-2018 и поехал в Пхенчхан с командой Беларуси, чтобы поддержать жену Дарью Домрачеву.

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