Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален завершает карьеру

44-летний биатлонист шесть раз выигрывал общий зачет Кубок мира, ему принадлежит рекорд по числу побед на Кубке мира (95-53-31). Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории Олимпийских игр (8-4-1) и чемпионатов мира (20-14-11).