Тест-драйв Postimees: можно ли купить хороший внедорожник за небольшие деньги? Изучаем новинку SsangYong Rexton

Первое, на что обращаешь внимание, - это размеры автомобиля. SsangYong Rexton действительно большой. Длина автомобиля составляет 4,85 м, а ширина 1,96 м.

Если рядом с Rexton поставить, например, BMW X5 или Volvo XC90, то творение корейского автопрома все равно кажется выглядит больше. Высота Rexton достигает 1,8 метра, поэтому для уборки снега с его крыши, вам, скорее всего, понадобится лестница.

Тестовый автомобиль был оснащен подогревами руля и сидений, поэтому находиться в салоне было комфортно. Как ни странно, но салон машины оказался удивительно уютным. Качество использованных в отделке салона материалов не уступает более дорогим конкурентам.

Нельзя не отметить и огромный багажник, достигающий 2000 литров.

У некоторых сарай на садовом участке меньше этого автомобиля. ФОТО: Sander Ilvest

Автомобиль приятно удивляет. ФОТО: Sander Ilvest

В городе 2,2-литрового дизельного двигателя, работающего в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, будет вполне достаточно. Стоит отметить, что на шоссе в салоне Rexton очень тихо. В повороты машины входит без существенных кренов.

Достойны похвалы и тормоза автомобиля: достаточно небольшого усилия на педаль, чтобы машина начала довольно ощутимо замедлять ход.

Что же можно отнести к недостатком этого рамного корейца? Конечно, это марка автомобиля. Вы можете на протяжении 60 лет заниматься производством неплохих автомобилей, но в Европе вам все равно придется доказывать, что вы ни в чем не уступаете прочим корейским автопроизводителям. Не удивляйтесь, когда люди с изумлением будут у вас интересоваться, что это за SsangYong такой. Этой корейской марке остается пока лишь мечтать об истории успеха таких корейских гигантов, как Hyundai или Samsung.

Детали интерьера, встречающиеся в более дорогих автомобилях. ФОТО: Sander Ilvest

Объем багажного отделения достигает почти 2000 л. ФОТО: Sander Ilvest

Также к минусам автомобиля можно отнести мультимедийную систему. От машины, произведенной в Кореи, ждешь наличия самых современных электронных систем. Пожалуй, в Rexton мне не хватало панорамной камеры, а также адаптивного круиз-контроля. Также не стоит подвергать корейца критике за отсутствие блокировки дифференциала. Пожалуй, каждый сможет самостоятельно решить, насколько остро он нуждается в подобной вещи.

W - зимний режим, S - летний, задний привод, полный привод и пониженная передача. ФОТО: Sander Ilvest

В общем, четвертое поколение SsangYong Rexton сложно в чем-то упрекнуть. Это хорошая рабочая лошадка. Машина также отлично подойдет для путешествий.

Дизайн SsangYong Rexton не уступает конкурентам. ФОТО: Sander Ilvest

Как обстоят дела с ценой? Если говорить о стоимости базовой модели, то она будет на 15 000 дешевле Toyota Land Cruiser. Это же целая пропасть! Если вам нравятся большие автомобили, стоит обязательно рассмотреть этот вариант.

Несмотря на внушительные габариты, автомобиль может похвастаться довольно небольшим средним расходом топлива, который во время тест-драйва составлял около восьми литров. ФОТО: Sander Ilvest