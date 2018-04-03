Жизнь в розовом цвете: семьдесят тысяч долларов за домик Барби

Живущая в Калифорнии японская фанатка потратила 70 тысяч долларов, чтобы превратить свое жилище в домик Барби - с кукольной мебелью, яркими постерами и надписями "Barbie" везде, где это возможно. Заглянуть в квартиру Азусы Сакамото предлагает Realty.newsru.com со ссылкой на CheatSheet.
Сакамото преобразила в своей скромной квартирке все - начиная от ковров и заканчивая освещением. Кухня крошечная и вся выдержана в разных оттенках розового - столешница, чайник, даже венчик для взбивания яиц.
Примечательно то, что большую часть работы Азуса проделала своими руками - и затем выложила видео в стиле "сделай сам" в свой розовый Instagram.
На момент написания статьи у ее аккаунта @azusabarbie более 23 тысяч подписчиков.
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