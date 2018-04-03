Жизнь в розовом цвете: семьдесят тысяч долларов за домик Барби

Живущая в Калифорнии японская фанатка потратила 70 тысяч долларов, чтобы превратить свое жилище в домик Барби - с кукольной мебелью, яркими постерами и надписями "Barbie" везде, где это возможно. Заглянуть в квартиру Азусы Сакамото предлагает Realty.newsru.com со ссылкой на CheatSheet.