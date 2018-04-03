СМИ: ампулы с Новичком еще в 1990-е годы были проданы и "бродили по миру"

Изучив экспертизу вещества из материалов дела об убийстве Кивелиди, два эксперта, которые работали с "Новичком", подтвердили изданию, что фигурировавший в деле яд относится к той же группе веществ, что и "Новичок".

Отравляющее вещество в количестве "8-9 ампул" оказалось за пределами секретной лаборатории в Шиханах Саратовской области, где над "Новичком" работали сотрудники ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГНИИОХТ). Яд продавался и передавался разным людям, в том числе связанным с криминалом, пишет "Новая газета". Издание отмечает, что достоверного ответа на вопрос, удалось ли вернуть все ампулы с веществом или некоторые из них стали "бродить по миру", в материалах уголовного дела об убийстве Кивелиди нет.

В каждой ампуле отравляющего вещества было достаточно для убийства порядка 100 человек. Эксперты говорят о том, что при хранении в запаянной ампуле вещество может представлять угрозу спустя 25-30 лет.

Убийство Кивелиди

Иван Кивелиди был отравлен 1 августа 1995 года в своем служебном кабинете в офисе "Росбизнесбанка" на Мытной улице. Следствие установило, что отравляющее вещество было нанесено на слуховую мембрану трубки стационарного телефона. Кивелиди впал в кому из-за отказа почек. 4 августа банкир, не приходя в сознание, скончался. 2 августа того же года была госпитализирован с похожими симптомами секретарь-референт Кивелиди Зара Исмаилова. Она умерла в тот же день. Через полтора месяца от симптомов такого же отравления скончался 40-летний сотрудник Центра судебно-медицинских экспертиз при Минюсте РФ, вскрывавший тело Кивелиди.