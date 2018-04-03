В батутном зале ТЦ "Зимняя вишня" высоковольтные провода свисали над сухим бассейном

"Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены транзитом через зал", - говорится в видеоролике на YouTube-канале Следственного комитета.

В нем отмечается, что по данным очевидцев, в батутном центре, где возник пожар, пучок электрических проводов "свисал практически над ванной с мягкими кубиками, и в нем могло произойти короткое замыкание".