вторник, 3 апреля 2018 г.
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  • В батутном зале ТЦ "Зимняя вишня" высоковольтные провода свисали над сухим бассейном

В батутном зале ТЦ "Зимняя вишня" высоковольтные провода свисали над сухим бассейном

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В результате пожара в Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека.

ФОТО: Danil Aikin/Danil Aikin/TASS

Высоковольтные провода, проложенные в нарушение правил пожарной безопасности через зрительные залы и детские комнаты торгового центра в Кемерове, могли стать источником пожара, унесшего жизни 64 человек, сообщает "Интерфакс".

"Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены транзитом через зал", - говорится в видеоролике на YouTube-канале Следственного комитета.

В нем отмечается, что по данным очевидцев, в батутном центре, где возник пожар, пучок электрических проводов "свисал практически над ванной с мягкими кубиками, и в нем могло произойти короткое замыкание".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело, арестовано семь человек.

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