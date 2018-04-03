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  • Первые признаки весны: читатель обнаружил в своем саду медвежьи следы

Первые признаки весны: читатель обнаружил в своем саду медвежьи следы

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Медвежьи следы в волости Йыгева.

ФОТО: Lugeja foto

В субботу проживающий в деревне Педья (волость Йыгева) Давид обнаружил в саду собственного дома медвежьи следы, сообщает Tartu Postimees.

По словам читателя, медведь мог бродить по его участку в промежутке с позднего вечера пятницы по ранее утро субботы, так как в пятницу вечером, когда Давид пришел домой, следов во дворе его дома еще не было.

Мужчина не видит ничего необычного в том, что медведь оказался вблизи его дома - хутор читателя находится посреди леса.

Давид рассказал, что как-то, несколько лет назад, по дороге домой он встретил медведя. Мужчина и косолапый уставились друг на друга, но через пару секунд последний потерял всякий интерес и побрел прочь. Помимо медведя, частыми гостями сада Давида становились косули, хорьки и кабаны.

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