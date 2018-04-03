Первые признаки весны: читатель обнаружил в своем саду медвежьи следы

По словам читателя, медведь мог бродить по его участку в промежутке с позднего вечера пятницы по ранее утро субботы, так как в пятницу вечером, когда Давид пришел домой, следов во дворе его дома еще не было.

Мужчина не видит ничего необычного в том, что медведь оказался вблизи его дома - хутор читателя находится посреди леса.