Первые признаки весны: читатель обнаружил в своем саду медвежьи следы
3 апреля 2018 г., 11:16
В субботу проживающий в деревне Педья (волость Йыгева) Давид обнаружил в саду собственного дома медвежьи следы, сообщает Tartu Postimees.
По словам читателя, медведь мог бродить по его участку в промежутке с позднего вечера пятницы по ранее утро субботы, так как в пятницу вечером, когда Давид пришел домой, следов во дворе его дома еще не было.
Мужчина не видит ничего необычного в том, что медведь оказался вблизи его дома - хутор читателя находится посреди леса.
Давид рассказал, что как-то, несколько лет назад, по дороге домой он встретил медведя. Мужчина и косолапый уставились друг на друга, но через пару секунд последний потерял всякий интерес и побрел прочь. Помимо медведя, частыми гостями сада Давида становились косули, хорьки и кабаны.