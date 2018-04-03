Еще одна россиянка признала санкции за употребление допинга на Олимпиаде

Как отмечается в сообщении, спортсменка подписала форму признания санкций IAAF за нарушение антидопинговых правил. Признание было ратифицировано дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок 4-месячного отстранения отсчитывается со дня признания - 26 марта 2018 года.

B феврале нынешнего года санкции IAAF за нарушение антидопинговых правил получил целый ряд ведущих российских легкоатлетов, среди которых оказались прыгунья в высоту Анна Чичерова и бегунья Юлия Зарипова.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Чернова стала четвертой в семиборье, но после дисквалификации за допинг бронзовой медалистки украинки Людмилы Болонской поднялась на одну позицию и получила бронзу.

Однако в результате перепроверки допинг-тестов с Игр-2008 в апреле прошлого года в пробе Черновой было выявлено наличие запрещенного вещества туринабол. Россиянка была лишена медали и обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который ее апелляцию отклонил.