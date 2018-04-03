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Еще одна россиянка признала санкции за употребление допинга на Олимпиаде

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Пьедестал почета после соревнований по семиборью: Лаура Икауниеце, Татьяна Чернова и Дьорде Живоцки-Фаркаш.

ФОТО: Andreyev Georgy/ITAR-TASS

Выступающая в многоборье российская легкоатлетка Татьяна Чернова признала санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил и дисквалифицирована на четыре месяца, передает NEWSru.com.

Как отмечается в сообщении, спортсменка подписала форму признания санкций IAAF за нарушение антидопинговых правил. Признание было ратифицировано дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок 4-месячного отстранения отсчитывается со дня признания - 26 марта 2018 года.

B феврале нынешнего года санкции IAAF за нарушение антидопинговых правил получил целый ряд ведущих российских легкоатлетов, среди которых оказались прыгунья в высоту Анна Чичерова и бегунья Юлия Зарипова.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Чернова стала четвертой в семиборье, но после дисквалификации за допинг бронзовой медалистки украинки Людмилы Болонской поднялась на одну позицию и получила бронзу.

Однако в результате перепроверки допинг-тестов с Игр-2008 в апреле прошлого года в пробе Черновой было выявлено наличие запрещенного вещества туринабол. Россиянка была лишена медали и обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который ее апелляцию отклонил.

В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на три года и восемь месяцев, лишив ее золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Игр 2012 года на основании несоответствий в биологическом паспорте.

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