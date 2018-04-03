Военный атташе посольства РФ в Эстонии Олег Афанасьев покинул страну

«Полковник Афанасьев с семьей вылетел в Москву в воскресенье утренним рейсом „Аэрофлота“», - подтвердил пресс-секретарь посольства РФ в Эстонии Денис Мосюков порталу Rus.ERR .

Олег Афанасьев получил 26 марта от эстонского МИДа указание покинуть страну. Соответствующее решение было озвучено министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером послу РФ в Эстонии Александру Петрову.

Афанасьев стал единственным сотрудником российской дипломатической миссии в Эстонии, которого страна решила выслать в рамках совместной акции дипломатического протеста, к которой присоединились 29 стран по всему миру, включая ряд стран ЕС, в их числе - Эстонию.