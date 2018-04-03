Ученый: мир еще можно спасти, но скоро будет поздно

Человечество в срочном порядке должно что-то предпринять, пока часы ещё тикают, иначе на наши головы свалятся серьезные проблемы, предостерегают авторы опубликованного на прошлой неделе отчета о состоянии окружающей среды из Межправительственного научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).
Цель организации, созданной при ООН, заключалась в том, чтобы представить обзор, которым в будущем могли бы руководствоваться политики и правительства.
Одним из 550 авторов отчета стала ботаник и специалист по видовому разнообразию, старший научный сотрудник Тартуского университета Авелийна Хельм. По её словам, мы находимся в ситуации, которая требует решительных и быстрых действий.
Цифры, которые приводятся в отчете, пугают. Например, в Эстонии с начала ХХ века исчезли 95 процентов луговых сообществ и только два процента нашего леса можно считать нетронутыми.
Проблем хватает и в других странах. В заповедниках Германии исчезли почти три четверти летающих насекомых. В момент публикации отчета появилась новость, что численность когда-то распространенных во Франции видов полевых птиц, уменьшилась до двух третей. И это лишь отдельные примеры.
«Наша цель состояла в том, чтобы составить самый компетентный, самый подробный отчет о состоянии природы», - сказала Хельм. Идея отчета заключалась в его фундаментальности, чтобы государства и люди смогли адаптироваться и начали по-другому использовать природные ресурсы.
Мы должны в корне изменить производство
Природные системы и экологические сообщества чрезвычайно сложны, а нарушенное в них равновесие влечет за собой крупные неприятности, которые в худшем случае приведут к тому, что мир станет непригодным для жизни. Хотя встречаются такие животные и растения, которые, вероятно, смогут адаптироваться к вызванным человеком изменениям в окружающей среде, но это лишь единицы, плывущие против течения.
Природа в такой степени находится во власти человека и его промышленности, что на нас, по словам Хельм, лежит моральная обязанность защищать окружающую среду и других обитателей этой планеты. Не говоря уже о том, что и нас ждут значительные лишения, если мы продолжим развивать эксплуатационную экономику и промышленность.
«Наиболее важным открытием отчета стало то, что, если мы будем придерживаться прежнего образа жизни, уменьшение разнообразия биологических видов и экологические изменения будут угрожать нашей экономике, доходу, пищевому производству, чистому воздуху и воде, и таким образом значительно ухудшится качество нашей жизни, - сказала Хельм. - И речь идет не о столетиях, а о десятилетиях. Сейчас самое время выбрать, предпримем ли мы какие-то действия, чтобы предотвратить это, даже если для этого потребуются существенные изменения, или просто закроем глаза перед будущим».
«Ситуация действительно скверная», - говорит Хельм. Единственная надежда - это кардинально реорганизовать производство. Больше всего в мире на сокращение разнообразия биологических видов влияют интенсивное сельское хозяйство и чрезмерная ловля морских обитателей. Поле, на котором интенсивно выращивается монокультура, во многом схоже с пустыней. Жить на нем могут лишь немногие виды.
Хельм винит в этом менталитет, который сосредоточен на максимальном увеличении кратковременной выгоды. Но человечество должно продолжать развиваться, иначе мы больше не сможем поддерживать существующий образ жизни. «Экономический рост, который происходит за счет уменьшения разнообразия биологических видов и ухудшения экологии, не может быть жизнеспособным», - сказала она.
Услуги, которыми мы пользуемся
Другой важный нюанс отчета заключается в том, чтобы рассматривать естественные процессы как благо. Например, если по какой-то причине прекратится деятельность насекомых-опылителей, чего, к сожалению, стоит опасаться, то производители зерна больше не смогут полагаться на эту «услугу». Опыление вручную всех яблонь в мире стало бы таким масштабным мероприятием, что цены на яблоки выросли бы до небес. И помимо яблонь из расчета экономической прибыли пришлось бы исключить все другие растения, опыляемые насекомыми.
Отчет причисляет к природным благам и нематериальные блага, которые мы получаем из окружающей среды. Например, разнообразная природа как место обитания необходима и самим привыкшим к городу людям. В докладе отдельно отмечается значительная роль природного сообщества в сохранении психического здоровья человека.
К счастью, предпринять что-либо может каждый из нас. По словам Хельм, вопрос заключается в образе мысли. Как и интенсивно обработанное поле, низко подстриженный газон вокруг частного дома - это не самая богатая видами среда обитания по сравнению со свободно растущей травой. Простое изменение привычки косить траву значительно увеличило бы естественное разнообразие нашего домашнего сада и значительно улучшило бы его экосистему. Такие простые меры не предпринимаются из-за определенного мышления и из эстетических соображений. Но все же их легче изменить, чем весь промышленно развитый мир с его экономической инерцией.
Меняйся или изменят тебя
Хельм называет такое изменение менталитета защитой природы, на которую способен каждый. Так, она считает абсолютно нецелесообразным косить траву на обочинах, поскольку, если она будет расти там свободно, то станет укрытием для многих видов.
Хельм привела в качестве примера потребительского менталитета опять-таки сельское хозяйство. Классическое поле, согласно нынешнему мышлению, производит лишь одно благо - пищу для человека. Однако после некоторой реорганизации этот же участок земли сможет не только предложить пищу, но и стать местом обитания, например, для полевых птиц и других обитателей планеты, которые смогут разделить культурный ландшафт с человеком.
Можно возразить, что мы можем либо комфортно жить, либо сохранять природу, но не все сразу. По словам Хельм, такое противопоставление больше не актуально, если вообще когда-либо существовало. Логика, по которой оправдывается загрязнение природы ради комфорта, больше не действует.
В отчете утверждается, что разнообразие биологических видов играет огромную как материальную, так и культурную роль. Если мы с последовательной тщательностью будем разрушать мир, считая, что как-то отделены от природы, и не признаем своей зависимости от неё, то потеряем и тот комфорт, который имеем сейчас. По словам Хельм, пришло время изменить свое поведение - или мир сделает это за нас.
В отчете Хельм и её коллеги назвали просвещение самым эффективным способом остановить глобальное исчезновение разнообразия биологических видов и природных богатств. По словам Хельм, природные сообщества могут восстановиться, если только человек даст эту возможность. Как зеленая скошенная травяная пустыня, если ее перестать стричь, может через несколько месяцев стать местом обитания бесчисленных букашек, так и нетронутые осенью листья в саду могут стать местом зимовки ежей.
То же касается и производственной деятельности. «Если нам хватит ума изменить наше сельское хозяйство, мы сможем восстановить многое», - сказала Хельм, занимающаяся восстановительной экологией.
С Эстонией дела обстоят и так и этак. С одной стороны, из-за нашей энергетики эстонцы оказали значительное влияние на экологию, с другой, убивая комаров на Иванову ночь на пороге родного дома, мы можем ругать видовое разнообразие. Часть отчета, сосредоточенная на Европе и Центральной Азии, говорит об иллюзии, которая может доминировать в головах здешних жителей. А именно, в нашей части мира человек потребляет больше природных благ, чем она производит – за счет какого-то другого края.
Чтобы уменьшить углеродные выбросы, Эстония могла бы разработать программу по отказу от сланцевой энергетики. «То, что у нашего государства нет даже плана того, как отказаться от нежизнеспособной сланцевой энергетики и при этом обеспечить благополучие жителей Вирумаа, просто безответственно», - сказала Хельм.