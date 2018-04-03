Ученый: мир еще можно спасти, но скоро будет поздно

Услуги, которыми мы пользуемся

Другой важный нюанс отчета заключается в том, чтобы рассматривать естественные процессы как благо. Например, если по какой-то причине прекратится деятельность насекомых-опылителей, чего, к сожалению, стоит опасаться, то производители зерна больше не смогут полагаться на эту «услугу». Опыление вручную всех яблонь в мире стало бы таким масштабным мероприятием, что цены на яблоки выросли бы до небес. И помимо яблонь из расчета экономической прибыли пришлось бы исключить все другие растения, опыляемые насекомыми.

Отчет причисляет к природным благам и нематериальные блага, которые мы получаем из окружающей среды. Например, разнообразная природа как место обитания необходима и самим привыкшим к городу людям. В докладе отдельно отмечается значительная роль природного сообщества в сохранении психического здоровья человека.

К счастью, предпринять что-либо может каждый из нас. По словам Хельм, вопрос заключается в образе мысли. Как и интенсивно обработанное поле, низко подстриженный газон вокруг частного дома - это не самая богатая видами среда обитания по сравнению со свободно растущей травой. Простое изменение привычки косить траву значительно увеличило бы естественное разнообразие нашего домашнего сада и значительно улучшило бы его экосистему. Такие простые меры не предпринимаются из-за определенного мышления и из эстетических соображений. Но все же их легче изменить, чем весь промышленно развитый мир с его экономической инерцией.

Меняйся или изменят тебя

Хельм называет такое изменение менталитета защитой природы, на которую способен каждый. Так, она считает абсолютно нецелесообразным косить траву на обочинах, поскольку, если она будет расти там свободно, то станет укрытием для многих видов.

Хельм привела в качестве примера потребительского менталитета опять-таки сельское хозяйство. Классическое поле, согласно нынешнему мышлению, производит лишь одно благо - пищу для человека. Однако после некоторой реорганизации этот же участок земли сможет не только предложить пищу, но и стать местом обитания, например, для полевых птиц и других обитателей планеты, которые смогут разделить культурный ландшафт с человеком.

Можно возразить, что мы можем либо комфортно жить, либо сохранять природу, но не все сразу. По словам Хельм, такое противопоставление больше не актуально, если вообще когда-либо существовало. Логика, по которой оправдывается загрязнение природы ради комфорта, больше не действует.

В отчете утверждается, что разнообразие биологических видов играет огромную как материальную, так и культурную роль. Если мы с последовательной тщательностью будем разрушать мир, считая, что как-то отделены от природы, и не признаем своей зависимости от неё, то потеряем и тот комфорт, который имеем сейчас. По словам Хельм, пришло время изменить свое поведение - или мир сделает это за нас.

В отчете Хельм и её коллеги назвали просвещение самым эффективным способом остановить глобальное исчезновение разнообразия биологических видов и природных богатств. По словам Хельм, природные сообщества могут восстановиться, если только человек даст эту возможность. Как зеленая скошенная травяная пустыня, если ее перестать стричь, может через несколько месяцев стать местом обитания бесчисленных букашек, так и нетронутые осенью листья в саду могут стать местом зимовки ежей.

То же касается и производственной деятельности. «Если нам хватит ума изменить наше сельское хозяйство, мы сможем восстановить многое», - сказала Хельм, занимающаяся восстановительной экологией.

С Эстонией дела обстоят и так и этак. С одной стороны, из-за нашей энергетики эстонцы оказали значительное влияние на экологию, с другой, убивая комаров на Иванову ночь на пороге родного дома, мы можем ругать видовое разнообразие. Часть отчета, сосредоточенная на Европе и Центральной Азии, говорит об иллюзии, которая может доминировать в головах здешних жителей. А именно, в нашей части мира человек потребляет больше природных благ, чем она производит – за счет какого-то другого края.