В центре внимания Центральной криминальной полиции оказались тендеры на покупку подержанных автобусов начиная с 2012 года. Одному ведущему сотруднику вменяют в вину взяточничество в особо крупном размере в период с 2012 по 2017 год в обмен на то, чтобы конкретные фирмы получили преимущество в ходе тендеров на приобретение подержанных автобусов, а также тендеры на ремонтные услуги и приобретение товаров. Объем имущества, полученного в качестве взятки, достигает двух миллионов евро.

Также были задержаны еще три человека, причастные к поставке товаров и услуг для Tallina Linnatranspordi AS.

Как сообщает Раэпресс, на данный момент задержан член правления Алар Урм, директор службы автобусного движения Андрес Херкель, глава мастерских по ремонту автобусов Ханнес Эрбсен и их замдиректора Яанус Винк.

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм подчеркнул, что до приговора суда, тем более, до выяснения обстоятельств никого нельзя считать виновным. В то же время он признал, что в ходе внутреннего аудита ранее были обнаружены некоторые несоответствия порядку, что вызвало вопросы. К сожалению, в ходе внутреннего аудита учреждение не имеет права и возможности осуществлять следственные действия.

Тамм указал на то, что на основании результатов внутреннего контроля правление пришло 28 марта к выводу, что Яанус Винк должен быть освобожден от должности. “Но события нас опередили. Теперь нашими следующими шагами будут увольнение Винка и приостановка трудовых отношений с остальными до выяснения обстоятельств”, - добавил Тамм.

“Ситуация крайне неприятная, и для Tallinna Linnatranspordi AS любая тень подозрения прискорбна, - прокомментировал Тамм. – Мы делаем все от нас зависящее, чтобы отстоять доверие и свое доброе имя».

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо Мати Омблера, учреждения, предприятия и местные самоуправления должны обращать особое внимание на возможное мошенничество при приобретении услуг и товаров и делать все от них зависящее, чтобы уменьшить риск коррупции. “Контроль внутри учреждения поможет сделать приобретение товаров и услуг более прозрачным и честным и уменьшит возможность нечестного поведения работников. Если во избежание нецелевого использования имущества создана безопасная среда, это уменьшает вероятность нечестного поведения. Чтобы избежать нарушений, мы советуем руководителям дополнительно контролировать тендеры и масштабные приобретения, что исключит нецелевое использование средств и получение кем-то незаконного дохода”, - сказал Омблер. По его словам, нечестное поведение в итоге обходится дороже и учреждению, и потребителю, чем проведение тендеров на госпоставки честным путем.