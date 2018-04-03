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Стало известно о тайном банковском счете Скрипалей

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Сергей Скрипаль.

ФОТО: Stringer ./REUTERS/Scanpix

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании всего через несколько дней после того, как женщина получила доступ к тайному банковскому счету, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, счет в одном из российских банков принадлежал умершему в прошлом году сыну Сергея и брату Юлии — Александру.

На нем было примерно 200 тысяч долларов: половина суммы, полученной с продажи семейного дома мужчины в Соединенном Королевстве.

Другая часть ушла его бывшей жене. Отмечается, что доверенность на средства Юлия получила от отца в конце февраля.

О тайном банковском счете рассказала племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль. Она в ближайшее время надеется поехать в Великобританию и встретиться с Юлией, которая пришла в себя в конце марта. Женщина также выразила беспокойство из-за бойфренда Юлии, за которого та якобы собиралась выходить замуж. Виктория указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.

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