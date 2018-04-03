Стало известно о тайном банковском счете Скрипалей

О тайном банковском счете рассказала племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль. Она в ближайшее время надеется поехать в Великобританию и встретиться с Юлией, которая пришла в себя в конце марта. Женщина также выразила беспокойство из-за бойфренда Юлии, за которого та якобы собиралась выходить замуж. Виктория указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.