Беспилотные автобусы будут обслуживать в Таллинне две линии

В марте Европейская комиссия отвезла журналистов в Хельсинки, чтобы показать, как хельсинский университет "Метрополия" тестирует беспилотные автобусы. ФОТО: Andres Reimer

В марте Европейская комиссия отвезла журналистов в Хельсинки, чтобы показать, как хельсинский университет "Метрополия" тестирует беспилотные автобусы. ФОТО: Andres Reimer

В марте Европейская комиссия отвезла журналистов в Хельсинки, чтобы показать, как хельсинский университет "Метрополия" тестирует беспилотные автобусы. ФОТО: Andres Reimer

Новые автобусы не угрожают таллиннцам трагичными несчастными случаями. В отличие от такси Uber, задавившего на скорости в 60 километров в час на смерть человека в Аризоне, автобусы, которые должны будут начать курсировать в Мустамяэ между Северо-Эстонской региональной больницей и остановкой «Лепистику», а также возле терминалов Старого порта, будут ездить со скоростью бегущего трусцой – 12 километров в час.

По заверению ученых высшей прикладной школы «Метрополия», тестирующих приборы беспилотных автобусов в рамках финского проекта SOHOJA, при такой скорости в случае резкого торможения, травм не получат даже стоящие в автобусе пассажиры.

Маленькая скорость позволяет использовать идею стать так называемым перевозчиком «последней мили»: например, приехавший в региональную больницу на общественном транспорте избавляется от необходимости идти пешком – оставшиеся несколько сотен метров его довезут прямо к дверям больницы.

«Если с Таллиннским портом дела продвигаются хорошо, то с региональной больницей ситуация несколько сложнее, поскольку нужно найти хороший проезд от автобусной остановки через парк Лепистику до больницы, причем, таким образом, чтобы не мешать пешеходам», - сказал главный специалист по работе с проектами развития Таллиннского транспортного департамента Яагуп Айнсалу.

«И хотя эти автобусы оформлены так, что могут двигаться по одной дороге с пешеходами, в определенные моменты, когда пешеходов слишком много, автобус может начать больше стоять, чем ехать».

Вероятнее всего, беспилотный автобус начнет ездить между парком Лепистику и торговым центром «Магистрали» по прилегающим внутриквартальным дорогам. В то же время, пока нет ясного решения, как соорудить подходящие всем подходы к находящимся рядом с больницей жилым и коммерческим зданиям.

«Естественно, победитель конкурса получит право обговаривать маршрут, но мы определим технические условия, предпочтительное оборудование для поездок, опишем климат и погодные условия, в которые попадают автобусы», - сказал Айнсалу.

Региональная больница, испытывающая нехватку места из-за большого наплыва посетителей, подтвердила интерес к беспилотному автобусному сообщению, чтобы упростить передвижение пациентов. «Идея интересная и мы готовы со своей стороны развивать дальше эту тему», - сказал руководитель службы услуги инфраструктурной техники больницы Майро Хирмо.

«Заодно в сотрудничестве с городом Таллинном мы пытаемся найти решение, чтобы перенести и автобусные остановки поближе к больнице, а также снизить долю автомобилей в больничном городке». Расстояние от остановки «Лепистику» до больницы составляет 650-700 метров.

В Таллиннском порту беспилотный автобус будет ездить на трассе почти в 600 метров вокруг находящегося по соседству с А-терминалом рынком Садама до конторы Overali рядом с D-терминалом. В то же время, порт видит в организации движения пассажиров между терминалами на беспилотных автобусах кратковременное решение.