Беспилотные автобусы будут обслуживать в Таллинне две линии

Если в мае горуправа объявит международный конкурс на господряд для открытия двух линий, катавшиеся прошлым летом ради развлечения беспилотные автобусы впервые начнут реально перевозить пассажиров в Таллинне, пишет Postimees.
Новые автобусы не угрожают таллиннцам трагичными несчастными случаями. В отличие от такси Uber, задавившего на скорости в 60 километров в час на смерть человека в Аризоне, автобусы, которые должны будут начать курсировать в Мустамяэ между Северо-Эстонской региональной больницей и остановкой «Лепистику», а также возле терминалов Старого порта, будут ездить со скоростью бегущего трусцой – 12 километров в час.
По заверению ученых высшей прикладной школы «Метрополия», тестирующих приборы беспилотных автобусов в рамках финского проекта SOHOJA, при такой скорости в случае резкого торможения, травм не получат даже стоящие в автобусе пассажиры.
Маленькая скорость позволяет использовать идею стать так называемым перевозчиком «последней мили»: например, приехавший в региональную больницу на общественном транспорте избавляется от необходимости идти пешком – оставшиеся несколько сотен метров его довезут прямо к дверям больницы.
«Если с Таллиннским портом дела продвигаются хорошо, то с региональной больницей ситуация несколько сложнее, поскольку нужно найти хороший проезд от автобусной остановки через парк Лепистику до больницы, причем, таким образом, чтобы не мешать пешеходам», - сказал главный специалист по работе с проектами развития Таллиннского транспортного департамента Яагуп Айнсалу.
«И хотя эти автобусы оформлены так, что могут двигаться по одной дороге с пешеходами, в определенные моменты, когда пешеходов слишком много, автобус может начать больше стоять, чем ехать».
Вероятнее всего, беспилотный автобус начнет ездить между парком Лепистику и торговым центром «Магистрали» по прилегающим внутриквартальным дорогам. В то же время, пока нет ясного решения, как соорудить подходящие всем подходы к находящимся рядом с больницей жилым и коммерческим зданиям.
«Естественно, победитель конкурса получит право обговаривать маршрут, но мы определим технические условия, предпочтительное оборудование для поездок, опишем климат и погодные условия, в которые попадают автобусы», - сказал Айнсалу.
Региональная больница, испытывающая нехватку места из-за большого наплыва посетителей, подтвердила интерес к беспилотному автобусному сообщению, чтобы упростить передвижение пациентов. «Идея интересная и мы готовы со своей стороны развивать дальше эту тему», - сказал руководитель службы услуги инфраструктурной техники больницы Майро Хирмо.
«Заодно в сотрудничестве с городом Таллинном мы пытаемся найти решение, чтобы перенести и автобусные остановки поближе к больнице, а также снизить долю автомобилей в больничном городке». Расстояние от остановки «Лепистику» до больницы составляет 650-700 метров.
В Таллиннском порту беспилотный автобус будет ездить на трассе почти в 600 метров вокруг находящегося по соседству с А-терминалом рынком Садама до конторы Overali рядом с D-терминалом. В то же время, порт видит в организации движения пассажиров между терминалами на беспилотных автобусах кратковременное решение.
«В ходе ремонта терминалов мы планируем через пару лет построить для пассажиров мост через Адмиралтейский бассейн, и я сомневаюсь, что после открытия моста беспилотный автобус будет интересен пассажирам», - призналась руководитель отдела развития порта Хеле-Май Метсал. Таллиннский порт хотел бы в будущем использовать беспилотные автобусы для перевозки пассажиров в зоне круизных судов.
В качестве одного из самых важных партнеров Таллиннский транспортный департамент участвует в руководимой хельсинской высшей прикладной школы «Метрополия» программе SOHOJA Baltic, чтобы перейти на дружественный по отношению к окружающей среде и беспилотный общественный транспорт «последней мили». В декабре прошлого года для участия в проекте Таллинн выделил более 57 000 евро, к которым Европейский союз добавит еще почти 325 000 евро. Проект, который продлится до 2020 года, где качестве испытательного полигона участвуют шесть городов, расположенных на берегу Балтийского моря, стоит около четырех миллионов евро.
Крупнейшие участники проекта - Таллинн, Хельсинки и находящийся в Норвегии Конгсберг – должны в течение шести-девяти месяцев тестировать автономные беспилотные автобусы в городской сети общественного транспорта. Вайле в Дании, Гданьск в Польше и Земгале в Латвии тестируют такие же автобусы в течение одного месяца.
Для участия в конкурсе на господряд для организации линий беспилотных автобусов, который объявит город Таллинн, ожидают предложения от десятка предприятий, самые известные из которых работают во Франции, в Японии и США.
Кроме общественных денег, как, например, софинансирование ЕС, в развитие беспилотного транспорта все больше вкладываются частные инвесторы. Согласно опубликованным в СМИ данным, можно предположить, что подходящие для движения по шоссе беспилотные машины развивают более 40 фирм, в числе которых можно найти как новых смельчаков, так и представителей известных торговых марок, как, например, Tesla.
Герт Йостов, руководитель Ülemiste Tehnopolise:
Идея беспилотных автобусов обсуждалась и у нас, и можно всерьез подумать о создании в качестве тестовой платформы отдельной автобусной полосы в нашем городке. Мы в любом случае поддерживаем такие решения, но конкретного плана и маршрута у нас сейчас нет. Можно было бы запустить такой автобус на линии аэропорт-бизнес-городок-торговый центр. Альтернативным могло бы быть использование беспилотных автобусов в качестве VIP-транспорта.
Партнеры проекта SOHOJA Baltic
Высшая прикладная школа «Метрополия» (Хельсински) – партнер-руководитель
Forum Virium (Хельсинки)
Агентство безопасности транспорта Финляндии
Транспортный союз хельсинского региона (HSL)
Финское предприятие FLOU
Таллиннский технический университет
Таллиннский транспортный департамент
Технический университет Чалмерса (Швеция)
Земгалеский департамент городского планирования (Латвия)
Институт энергии, движения и охраны окружающей среды (Германия)
Городская управа Гданьска (Польша)
Городская управа Конгсберга (Норвегия)
Городская управа Вайле (Дания)