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Министерство образования и науки Эстонии предостерегает: вуз работает без аккредитации

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Сайт www.ecpsr.com.

ФОТО: Скриншот с сайта www.ecpsr.com

Министерство образования и науки подтверждает, что учреждение European College of Professional Studies and Research, которое рекламирует себя в интернете в качестве вуза, не имеет права на проведение в Эстонии обучения по программам высшего образования, поэтому не может выдавать признанные государством дипломы.

На сайте www.ecpsr.com представлена безосновательная информация об обучении на уровне высшего образования, о государственной аккредитации и о сотрудничестве с Министерством образования и науки.

Руководитель отдела высшего образования Министерства Маргус Хайдак отметил, что вводящая в заблуждение реклама указывает на возможность получения в Эстонии высшего образования в форме э-обучения и признанных государством документов об окончании вуза. «Это не соответствует действительности, и в результате люди по незнанию могут попасть в ситуацию, когда им предлагают незаконную платную услугу, – пояснил Хайдак. – Каждый потенциальный студент при выборе учебного заведения должен убедиться в том, что оно имеет соответствующую аккредитацию».

Согласно Закону о высших учебных заведениях, аккредитацию на проведение обучения высшего образования в Эстонии выдаёт правительство. Министерство образования и науки делает правительству соответствующее предложение в том случае, если качество обучения оценено и признано достаточным.

Учреждение с наименованием European College of Professional Studies and Research не обращалось в Министерство образования и науки для получения аккредитации на проведение обучения, поэтому для этого учреждения аккредитация на проведение обучения высшего образования правительством не утверждена.

Министерство обратилось в Департамент полиции и погранохраны в связи с подозрением на незаконную экономическую и учебную деятельность.

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