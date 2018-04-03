Налогово-таможенный департамент возьмется за фирмы, где вместо зарплаты выплачивают только дивиденды

Налогово-таможенный департамент составил руководство для пайщиков коммерческих объединений, с помощью которого можно различать оплату труда пайщика или акционера коммерческого объединения, члена правления и работника, а также рассчитывать соответствующую ставку налога.
По словам заведующей отделом налогообложения департамента Тийны Нормак, дивиденды — это законная форма, однако ими нельзя заменять оплату труда.
Как передала пресс-служба Налогово-таможенного департамента, ведомство хочет внести в эти вопросы больше ясности, чтобы налогообложение предпринимателей было бы равноценным и чтобы можно было избежать ситуации, когда пайщики (акционеры) не выплачивают себе оплату своего труда или члену правления, а вместо заработной платы берут себе дивиденды.
Как отметила Нормак, в предлагаемой инструкции департамент не предписывает и не устанавливает размер оплаты труда, но подчеркивает, что члены коммерческого объединения должны все же получать оплату своего труда, а не оплачивать свою работу дивидендами.
Составленное в сотрудничестве с Министерством финансов и партнерами руководство исходит из рекомендаций, предоставленных окружным судом. По оценке суда, не является обоснованным предоставление налоговых льгот предприятию, на котором его работникам, являющимся также пайщиками (акционерами) зарплата выплачивается в суммах, существенно уступающих зарплате, выплачиваемой за такую же работу на местном рынке труда.