Налогово-таможенный департамент возьмется за фирмы, где вместо зарплаты выплачивают только дивиденды

По словам заведующей отделом налогообложения департамента Тийны Нормак, дивиденды — это законная форма, однако ими нельзя заменять оплату труда.

Как передала пресс-служба Налогово-таможенного департамента, ведомство хочет внести в эти вопросы больше ясности, чтобы налогообложение предпринимателей было бы равноценным и чтобы можно было избежать ситуации, когда пайщики (акционеры) не выплачивают себе оплату своего труда или члену правления, а вместо заработной платы берут себе дивиденды.

Как отметила Нормак, в предлагаемой инструкции департамент не предписывает и не устанавливает размер оплаты труда, но подчеркивает, что члены коммерческого объединения должны все же получать оплату своего труда, а не оплачивать свою работу дивидендами.