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Налогово-таможенный департамент возьмется за фирмы, где вместо зарплаты выплачивают только дивиденды

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Налогово-таможенный департамент составил руководство для пайщиков коммерческих объединений, с помощью которого можно различать оплату труда пайщика или акционера коммерческого объединения, члена правления и работника, а также рассчитывать соответствующую ставку налога.

По словам заведующей отделом налогообложения департамента Тийны Нормак, дивиденды — это законная форма, однако ими нельзя заменять оплату труда.

Как передала пресс-служба Налогово-таможенного департамента, ведомство хочет внести в эти вопросы больше ясности, чтобы налогообложение предпринимателей было бы равноценным и чтобы можно было избежать ситуации, когда пайщики (акционеры) не выплачивают себе оплату своего труда или члену правления, а вместо заработной платы берут себе дивиденды.

Как отметила Нормак, в предлагаемой инструкции департамент не предписывает и не устанавливает размер оплаты труда, но подчеркивает, что члены коммерческого объединения должны все же получать оплату своего труда, а не оплачивать свою работу дивидендами.

Составленное в сотрудничестве с Министерством финансов и партнерами руководство исходит из рекомендаций, предоставленных окружным судом. По оценке суда, не является обоснованным предоставление налоговых льгот предприятию, на котором его работникам, являющимся также пайщиками (акционерами) зарплата выплачивается в суммах, существенно уступающих зарплате, выплачиваемой за такую же работу на местном рынке труда.

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