Аас планирует обжаловать предписание ERJK

«Если комиссия решит покарать меня на основе ложной информации, то вопрос об обжаловании этого решения в суде не вызывает сомнений. Я располагаю для этого совершенно надежными аргументами», - сказал Аас посредством пресс-службы горуправы. Поскольку ERJK состоит из политиков, она не в состоянии проводить независимые расследования, а ее аргументы настолько противоречивы, что никакой проверки в суде не выдержат, добавил центрист Аас.

В понедельник ERJK направила Аасу предписание, согласно которому за новость о баллотировании Ааса в мэры Таллинна, опубликованной в газете «Столица» в мае прошлого года, за пять месяцев до выборов местных самоуправлений, была рекламным текстом. В этой связи комиссия решила, что Аас должен уплатить городу 1011 евро.

«Вывод был сделан председателем комиссии Ардо Оясалу еще за много месяцев до того, как вообще началось изучение этой темы и была запрошена дополнительная информация. Он объявил о том, что меня ждет арест, задолго до того, как ознакомился с фактами, что свидетельствует о полной необъективности расследования и его политической мотивированности», - заявил Аас в пресс-релизе.

По мнению мэра, аргументация ERJK нелогична. «Если ERJK заявляет, что газеты "Pealinn" и "Столица" не являются журналистскими изданиями, то как комиссия объяснит, что они являются членами Совета по прессе? Статус члена Совета по прессе означает согласие с совершенно четкими правилами журналистики. "Столица" и "Pealinn" - финансируемые местным самоуправлением издания, представляющие общественный интерес, исходя из которого они и действуют. Прессы, существующие на средства общества, в Эстонии предостаточно», - заявил Аас.

Аас считает поразительными упреки комиссии в том, что «Столица» опубликовала сообщение о его баллотировании в мэры города. «Совершенно аналогичную новость с совпадающими цитатами опубликовали в это же время портал Delfi, ERR и другие крупные издания. То, что разрешено прочей прессе, должно быть разрешено и городской. И если в прочей журналистского содержания публикации не считаются рекламой, они не становятся рекламой и от того, что опубликованы в городском издании», - сказал Аас.

Мэр Таллинна отметил, что предписание комиссии исходит из утверждения, что целью новости было оказать влияние на решение избирателей. «Но в таком случае, все журналистские издания, опубликовавшие новость о баллотировании Таави Ааса в мэры, использовавшие те же фразы и ту же информацию, совершили попытку воздействия на решения избирателей. Хотя, на самом деле, конечно же, речь идет просто о событии, представляющем интерес для общества», - отметил Аас.

Комиссия решила, что, отвечая на вопросы "Столицы", мэр должен был знать, что рекламирует себя как кандидата на предстоящих выборах. Но и эта информация не имеет под собой оснований и основана на полном игнорировании данных комиссии разъяснений, сообщается в пресс-релизе. «"Столица" не задавала мне вопросов. Интервью при подготовке этого материал не бралось. Публикация готовилась на основе тех же информационных сообщений, которые использовали и другие издания. Таким образом, самое главное обвинение комиссии строится на ложном посыле», - заявил Аас.