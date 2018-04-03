Nokia перевыпустит еще один знаменитый телефон

По данным Android Authority, следующим HMD Global перевыпустит представленный в 1994 году телефон Nokia 2010. Его выход будет приурочен к 25-летию оригинальной модели. Также стало известно, что он будет называться Nokia A10 и выйдет в черном, красном и желтом цветах, пишет 4pda.ru.