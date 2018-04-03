Nokia перевыпустит еще один знаменитый телефон

3 апреля 2018 г., 13:17
Журналисты Android Authority выяснили, что компания HMD Global планирует перевыпустить еще одну популярную модель мобильного телефона Nokia. Напомним, ранее финский производитель показал обновленные версии Nokia 3310 и 8110.
Nokia 8110 4G (2018) Nokia 3310] Nokia 3310 (2017)
По данным Android Authority, следующим HMD Global перевыпустит представленный в 1994 году телефон Nokia 2010. Его выход будет приурочен к 25-летию оригинальной модели. Также стало известно, что он будет называться Nokia A10 и выйдет в черном, красном и желтом цветах, пишет 4pda.ru.
Известно лишь то, что обновленный Nokia 2010 будет работать на базе той же ОС, что и Nokia 3310 (2017) и 8110 (2018), но вместе с этим будет поддерживать WhatsApp.