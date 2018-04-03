Фото: на шоссе в Испании в результате ДТП погиб слон, еще двое ранены

Грузовой прицеп перевернулся и был полностью разрушен - его борта не выдержали удара, и весь живой груз был выброшен на дорогу и обочину. Один из слонов погиб мгновенно, двое получили серьезные ранения, передает NEWSru.

Как сообщили в Главном управлении дорожного движения Испании (DGT), прибывшие полицейские и спасатели вынуждены были перекрыть трассу более, чем на три часа - для эвакуации погибшего животного понадобился многотонный строительный кран.

Глава Дорожного департамента министерства внутренних дел Испании Грегорио Серрано сообщил в своем Twitter опубликовал фото с места дорожно-транспортного происшествия, а также видео эвакуации погибшего циркового слона.

Представитель цирка Circos Reunidos Игнасио Педрера не исключил, что водителя грузовика могли подрезать. Однако глава Дорожного департамента сообщил, что, по предварительным данным, это был просто несчастный случай, передает El Confidencial. Однако расследование инцидента продолжается

Водитель перевернувшегося грузовика также получил легкие ранения.