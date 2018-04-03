В Эстонии миграционная квота на этот год исчерпана

По словам главного эксперта бюро идентичности и статусов департамента полиции и погранохраны (PPA) Лийс Валк, на данный момент полиция получила больше ходатайств, чем предусматривает миграционная квота, передал пресс-секретарь PPA.

«Мы вынуждены ответить на часть ходатайств о виде на жительство отказом в связи с тем, что квота исчерпана. Мы советуем ходатайствовать о регистрации кратковременной работы, что дает человеку право работать в Эстонии девять месяцев. Кроме этого, в таких случаях действует требование о выплате иностранному работнику средней зарплаты», – пояснила Валк.

По состоянию на апрель уже было выдано 734 вида на жительство гражданам третьих стран. В настоящее время в стадии производства находятся еще 678 ходатайства, сообщил PPA. Миграционная квота на 2018 год составляет 1315 человек.

В прошлом году миграционная квота была исчерпана в июле, в 2016 году – в декабре. «Число людей, ходатайствующих о работе в Эстонии, в последние годы растет. Снова ходатайство о попадающем под квоту виде на жительство имеет смысл подавать теперь в декабре, когда будет известна миграционная квота на 2019 год», – добавила Валк.