Письмо читателя: производители сами провоцируют тех, кто превышает скорость

Известно, что эффективным способом профилактики преступлений является затруднение возможности его совершить плюс неотвратимость наказания. Теперь попробуем ответить на несколько несложных вопросов:

1. Для чего выпускаемым автомобилям максимальная скорость 150-200км/ч и более, если на большинстве дорог в мире она ограничена 90-110км/ч?

2. На кого рассчитано многочисленное спортивное автооборудование (спойлеры, керамические тормоза и прочие опции), выпускаемое для стандартных автомобилей и дорог общего пользования, и его достаточно активная реклама?

3. Так ли трудно организовать тотальный мониторинг скоростного режима с автоматической фиксацией нарушений в реальном времени при современных-то технологиях? Чуть пережал газ - и сразу "пожертвовал белого быка" уездному храму Воинов Дорог…. ну или штрафовать оптом, не чаще одного-двух раз в сутки.

Я далёк от мысли, что капитаны автопрома и политики не знают ответов. Отлично знают. Они не знают способов. Не знают других решений, кроме как одной рукой продвигать товар, провоцируя потребителя на «активное вождение» и зарабатывая прибыль, а другой наказывать этих самых «активных». Не станем углубляться в последующее техническое и правовое противостояние контролёров и нарушителей, рассмотрим лишь основные проблемы: экономическую и психологическую.

Представьте, что произойдёт с мировым автопромом, если всем придётся ездить 50-90км/ч? Кому будет нужна большая часть высоких автомобильных технологий, в разработку которых вложены немалые деньги? Бизнеса прежнего размаха уже не сделаешь. Для автопроизводителей массовая законопослушная езда означает смерть или глубокий анабиоз, ибо делать безобидные тележки из говна и палок за 1000$, отлично умеют в Индии и Китае. Продвинутая автоиндустрия для производства таких «мыльниц» просто не нужна. Принцип разумной достаточности в действии. Можно, конечно возразить, что это всё проблемы бизнесменов и работников автосборочных заводов, но и это не так! Вы, конечно, в курсе, что один работник в автопроме стимулирует создание ещё 5-6 рабочих мест в смежных отраслях? А не в одной ли из них вы сами же и работаете?

Такая встряска автопрома попахивает кризисом мирового масштаба, а вы говорите «ПДД соблюдать надо», не смешите! Кто и когда соблюдал какие-то там правила, если речь шла о ТАКИХ деньгах? В этих случаях, меняются сами правила. Но изменить правила игры для автогигантов властям не под силу, куда проще спрашивать с граждан-нарушителей.

Почему водитель превышает скорость? Наверное, не потому, что он злобный мизантроп, ищущий «где бы чего такого нарушить». Скорость позволяет чувствовать себя комфортно, реализовать какие-то свои амбиции или отвлечься от повседневности. Причины тут у каждого свои, индивидуальные. Все это можно назвать одним простым словом - «нравится». Судя по массовости нарушений, очень большому количеству людей НРАВИТСЯ быстрая езда. Старина Фрейд хорошо знал, как трудно бороться с этим могущественным словом. Это под силу лишь немногим особям с высоким самоконтролем и ответственностью, а при отсутствии контроля со стороны - вообще никому. Потребности приятнее удовлетворять, чем подавлять, что и происходит на дорогах. Власти предпочитают подавлять, это проще и эффектно действует на избирателя (как и любая борьба с библейским злом).