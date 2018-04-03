Письмо читателя: производители сами провоцируют тех, кто превышает скорость

Борьба с превышением скорости - это такая же хитрость, как борьба с табаком и алкоголем, когда производители (при молчаливом согласии государства) провоцируют потребителя, а потом это же государство, сурово хмуря брови, наказывает поддавшихся на провокацию. Правда, в отношении алкоголя и табака наблюдаются хотя бы скромные попытки ограничить рекламное давление на потребителя, утверждает читатель Rus.Postimees.
Известно, что эффективным способом профилактики преступлений является затруднение возможности его совершить плюс неотвратимость наказания. Теперь попробуем ответить на несколько несложных вопросов:
1. Для чего выпускаемым автомобилям максимальная скорость 150-200км/ч и более, если на большинстве дорог в мире она ограничена 90-110км/ч?
2. На кого рассчитано многочисленное спортивное автооборудование (спойлеры, керамические тормоза и прочие опции), выпускаемое для стандартных автомобилей и дорог общего пользования, и его достаточно активная реклама?
3. Так ли трудно организовать тотальный мониторинг скоростного режима с автоматической фиксацией нарушений в реальном времени при современных-то технологиях? Чуть пережал газ - и сразу "пожертвовал белого быка" уездному храму Воинов Дорог…. ну или штрафовать оптом, не чаще одного-двух раз в сутки.
Я далёк от мысли, что капитаны автопрома и политики не знают ответов. Отлично знают. Они не знают способов. Не знают других решений, кроме как одной рукой продвигать товар, провоцируя потребителя на «активное вождение» и зарабатывая прибыль, а другой наказывать этих самых «активных». Не станем углубляться в последующее техническое и правовое противостояние контролёров и нарушителей, рассмотрим лишь основные проблемы: экономическую и психологическую.
Представьте, что произойдёт с мировым автопромом, если всем придётся ездить 50-90км/ч? Кому будет нужна большая часть высоких автомобильных технологий, в разработку которых вложены немалые деньги? Бизнеса прежнего размаха уже не сделаешь. Для автопроизводителей массовая законопослушная езда означает смерть или глубокий анабиоз, ибо делать безобидные тележки из говна и палок за 1000$, отлично умеют в Индии и Китае. Продвинутая автоиндустрия для производства таких «мыльниц» просто не нужна. Принцип разумной достаточности в действии. Можно, конечно возразить, что это всё проблемы бизнесменов и работников автосборочных заводов, но и это не так! Вы, конечно, в курсе, что один работник в автопроме стимулирует создание ещё 5-6 рабочих мест в смежных отраслях? А не в одной ли из них вы сами же и работаете?
Такая встряска автопрома попахивает кризисом мирового масштаба, а вы говорите «ПДД соблюдать надо», не смешите! Кто и когда соблюдал какие-то там правила, если речь шла о ТАКИХ деньгах? В этих случаях, меняются сами правила. Но изменить правила игры для автогигантов властям не под силу, куда проще спрашивать с граждан-нарушителей.
Почему водитель превышает скорость? Наверное, не потому, что он злобный мизантроп, ищущий «где бы чего такого нарушить». Скорость позволяет чувствовать себя комфортно, реализовать какие-то свои амбиции или отвлечься от повседневности. Причины тут у каждого свои, индивидуальные. Все это можно назвать одним простым словом - «нравится». Судя по массовости нарушений, очень большому количеству людей НРАВИТСЯ быстрая езда. Старина Фрейд хорошо знал, как трудно бороться с этим могущественным словом. Это под силу лишь немногим особям с высоким самоконтролем и ответственностью, а при отсутствии контроля со стороны - вообще никому. Потребности приятнее удовлетворять, чем подавлять, что и происходит на дорогах. Власти предпочитают подавлять, это проще и эффектно действует на избирателя (как и любая борьба с библейским злом).
Борьба с проституцией, коррупцией, наркотиками, превышением скорости, за мир во всём мире – всё это одного поля ягоды. Столь же популярно, сколь и бесперспективно. Обычно дело ограничивается «набором очков», потом наивные домохозяйки размазывают сопли умиления «наконец-то будет порядок». Увы! К порядку весь этот цирк имеет такое же отношение, как поэзия Мандельштама к мату такелажников в Заполярье.