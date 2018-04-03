вторник, 3 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Шанель навеяла: роскошные интерьеры роскошного дома Смотрите фото

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: elliman.com

В этом новом доме, построенном во Флориде, есть, кроме всего прочего, огромная гардеробная, интерьер которой - точь-в-точь бутик фирмы Chanel, пишет портал Kodu со ссылкой на housebeautiful.com.

Особняк площадью 2415 квадратных метров достоин всяческих похвал. Он не просто роскошный, он не похож на все остальные. Среди интерьеров выставленного на продажу за 20 млн долларов огромного дома большое внимание привлекает упомянутая выше гардеробная. 

Гардеробная в стиле Chanel.

ФОТО: elliman.com

Фирменные бутики Chanel во всем мире оформлены в едином стиле. Именно этот гламурный стиль взят на вооружение дизайнерами для создания гигантской черно-белой гардеробной со множеством полок, шкафов и зеркал. 

Кроссовки и тенниски занимают целую стену. 

ФОТО: elliman.com

Кроме гардеробной, в доме есть и другие комнаты - семь спален, десять ванных, две душевых и много чего еще: гостиные, салоны, кинозал, спа, холлы, бассейны... 

Роскошные фотографии роскошного дома находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ