Особняк площадью 2415 квадратных метров достоин всяческих похвал. Он не просто роскошный, он не похож на все остальные. Среди интерьеров выставленного на продажу за 20 млн долларов огромного дома большое внимание привлекает упомянутая выше гардеробная.

Гардеробная в стиле Chanel. ФОТО: elliman.com

Фирменные бутики Chanel во всем мире оформлены в едином стиле. Именно этот гламурный стиль взят на вооружение дизайнерами для создания гигантской черно-белой гардеробной со множеством полок, шкафов и зеркал.

Кроссовки и тенниски занимают целую стену. ФОТО: elliman.com

Кроме гардеробной, в доме есть и другие комнаты - семь спален, десять ванных, две душевых и много чего еще: гостиные, салоны, кинозал, спа, холлы, бассейны...