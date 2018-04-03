В башне Кик-ин-де-Кек пройдет лекция о памятнике Петру I

29 сентября 1910 года исполнилось 200 лет с момента капитуляции Таллинна перед войсками Петра I в ходе Северной войны. Годовщину исторического события праздновали очень широко, а самым ярким и важным событием стало открытие памятника Петру I на Сенном рынке, который незадолго до торжеств переименовали в Петровскую площадь. Автором монумента стал живший во Франции скульптор Леопольд Бернстамм (1859 - 1939).

Сам памятник - это фигура самодержца, стоящая на гранитном постаменте, лицо Петра I обращено к морю, в одной его руке - подзорная труба, а в другой - план Таллинна. Для основания памятника из Финляндии привезли монолитный гранитный блок весом почти 50 тонн. Чтобы довезти его из порта на Сенной рынок, понадобилось почти три недели.

ФОТО: Postimees.ee

Об истории установки памятника и его более поздней судьбе расскажет куратор Таллиннского Русского музея, историк Зураб Янес. Лекция на русском языке.

На лекцию необходимо заранее зарегистрироваться: 6 44 66 86 или kok@linnamuuseum.ee.