В башне Кик-ин-де-Кек пройдет лекция о памятнике Петру I

В связи с недавно открывшейся выставкой "100 фотографий. От Сенного рынка до площади Свободы", 5 апреля, в 17.30 в башне Кик-ин-де-Kек пройдет лекция "История памятника Петру I".
29 сентября 1910 года исполнилось 200 лет с момента капитуляции Таллинна перед войсками Петра I в ходе Северной войны. Годовщину исторического события праздновали очень широко, а самым ярким и важным событием стало открытие памятника Петру I на Сенном рынке, который незадолго до торжеств переименовали в Петровскую площадь. Автором монумента стал живший во Франции скульптор Леопольд Бернстамм (1859 - 1939).
Сам памятник - это фигура самодержца, стоящая на гранитном постаменте, лицо Петра I обращено к морю, в одной его руке - подзорная труба, а в другой - план Таллинна. Для основания памятника из Финляндии привезли монолитный гранитный блок весом почти 50 тонн. Чтобы довезти его из порта на Сенной рынок, понадобилось почти три недели.
Об истории установки памятника и его более поздней судьбе расскажет куратор Таллиннского Русского музея, историк Зураб Янес. Лекция на русском языке.
На лекцию необходимо заранее зарегистрироваться: 6 44 66 86 или kok@linnamuuseum.ee.
Участие по музейному билету.