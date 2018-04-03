Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал народным депутатом, получив вакантный депутатский мандат совета народных депутатов Кемеровской области.
Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на секретаря избирательной комиссии Кемеровской области Михаила Пименова.
По словам Пименова, решение о передаче мандата Тулеева было принято 3 апреля на совещании в избиркоме, пишет DW.com. "Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня", - пояснил Пименов, уточнив, что Аману Тулееву передан вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который "сложил свои полномочия достаточно давно". "Иных кандидатур для замещения не было", - отметил собеседник "Коммерсанта".
Как сообщает издание, в ближайшие дни Тулеев займет пост спикера регионального парламента. Уже на следующей неделе состоится очередная сессия областного совета, на которой Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера, а его место займет Тулеев. Выборы в совет народных депутатов Кемеровской области состоятся осенью 2018 года.
Аман Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля. Это произошло после катастрофического пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Тулеев заявил в видеообращении, что "с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя". Аман Тулеев на место трагедии не приехал, а собравшихся на митинг в Кемерово жителей назвал "бузотерами".