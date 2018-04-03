вторник, 3 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Итальянский футболист забросил спорт, открыв в себе талант порноактера

Итальянский футболист забросил спорт, открыв в себе талант порноактера

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP/Scanpix

Четвертая по силе итальянская футбольная лига хоть и является профессиональной, но это - самая низшая профессиональная лига Италии. Те футболисты, кто надеется пробиться в более сильные чемпионаты, стараются переехать в другие страны Европы, а кто не желает покидать родимый край, тому предстоит смена профессии.

Защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб итальянской Серии D "Кальчо Помильяно", отчаялся пробиться в элиту и неожиданно нашел себя в другом качестве. Новая работа помимо удовлетворения приносит ему и прибыль, причем более серьезную, нежели футбол.

24-летний Йовинелла успешно прошел кастинг для съемок в фильмах для взрослых, выиграв у трех тысяч конкурентов, и стал порноактером, снимающимся под сценическим псевдонимом Давиде Монтана.

Начинание Давиде поддержал известный итальянский порноактер и режиссер Рокко Сиффреди.

"Он сказал, что у меня большой потенциал", - цитирует Йовинеллу L'Equipe.

При этом Давиде не забросил карьеру футболиста, найдя себе менее требовательный клуб в шестом дивизионе, являющийся вторым по силе любительским дивизионом Италии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ