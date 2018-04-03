Итальянский футболист забросил спорт, открыв в себе талант порноактера

Четвертая по силе итальянская футбольная лига хоть и является профессиональной, но это - самая низшая профессиональная лига Италии. Те футболисты, кто надеется пробиться в более сильные чемпионаты, стараются переехать в другие страны Европы, а кто не желает покидать родимый край, тому предстоит смена профессии.
Защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб итальянской Серии D "Кальчо Помильяно", отчаялся пробиться в элиту и неожиданно нашел себя в другом качестве. Новая работа помимо удовлетворения приносит ему и прибыль, причем более серьезную, нежели футбол.
24-летний Йовинелла успешно прошел кастинг для съемок в фильмах для взрослых, выиграв у трех тысяч конкурентов, и стал порноактером, снимающимся под сценическим псевдонимом Давиде Монтана.
Начинание Давиде поддержал известный итальянский порноактер и режиссер Рокко Сиффреди.
"Он сказал, что у меня большой потенциал", - цитирует Йовинеллу L'Equipe.
При этом Давиде не забросил карьеру футболиста, найдя себе менее требовательный клуб в шестом дивизионе, являющийся вторым по силе любительским дивизионом Италии.