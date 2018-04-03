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Apple учредил компанию в Литве

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Логотип Apple. Иллюстративное фото.

ФОТО: MIKE SEGAR/REUTERS/

Американский гигант информационных технологий Apple учредил дочернюю компанию в Литве.

Компания Apple Lithuania зарегистрирована в Центре реестров 30 марта, единственным ее акционером является зарегистрированная в Ирландии Apple distribution international, пишет Rus.TVNET.

Литовскую компанию возглавляет директор Apple по международному праву Питер Денвуд. Уставный капитал Apple Lithuania составляет 2,5 тыс. евро.

BNS пока не удалось получить комментариев представителей Apple о том, какой деятельностью в Литве будет заниматься компания.

Apple создает и продает программное обеспечение, наиболее известной в мире она стала благодаря смарт-фонам iPhone, а также планшетам iPad и персональным компьютерам Mac.

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