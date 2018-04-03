Госдума хочет ввести санкции против Латвии из-за Закона о языке

В думском пресс-релизе поясняется, что заявление подготовлено в связи с тем, что сейм Латвии 22 марта внес поправки в Закон об общем образовании и в Закон об образовании, согласно которым среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах в значительной степени к 2021/2022 учебному году будет вестись на латышском языке.

2 апреля президент Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей".

Как подчеркнули российские депутаты, действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах". В качестве таких мер закон предполагает частичный или полный запрет финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений, отмечает РИА "Новости".

Отметим, что отношения России с Латвией в последнее время также осложнил международный скандал вокруг дела Скрипаля, в ходе которого Рига поддержала Лондон высылкой одного российского дипломата и получила на прошлой неделе зеркальный ответ со стороны России.