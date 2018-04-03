Итальянская чемпионка найдена мертвой в своем доме
3 апреля 2018 г., 15:00
Чемпионка среди юниоров и неоднократная призерка однодневных шоссейных гонок была найдена без признаков жизни.
Итальянская велогонщица Илария Ринальди, выигравшая в 2007 году чемпионат Италии в молодёжной категории, была найдена мёртвой в своём доме в Гамбасси-Терме близ Флоренции, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ей было 33 года. Полиция приступила к расследованию. Причины смерти бывшей спортсменки пока не уточняются.
Ринальди завершила профессиональную карьеру в 2010 году.
В 2007 году она была дисквалифицирована на два года. В допинг-пробе, взятой у спортсменки на Туре Тюрингии, были обнаружены следы запрещённого препарата.