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Итальянская чемпионка найдена мертвой в своем доме

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Чемпионка среди юниоров и неоднократная призерка однодневных шоссейных гонок была найдена без признаков жизни.

Итальянская велогонщица Илария Ринальди, выигравшая в 2007 году чемпионат Италии в молодёжной категории, была найдена мёртвой в своём доме в Гамбасси-Терме близ Флоренции, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ей было 33 года. Полиция приступила к расследованию. Причины смерти бывшей спортсменки пока не уточняются.

Ринальди завершила профессиональную карьеру в 2010 году.

В 2007 году она была дисквалифицирована на два года. В допинг-пробе, взятой у спортсменки на Туре Тюрингии, были обнаружены следы запрещённого препарата.

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