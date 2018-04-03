Итальянская чемпионка найдена мертвой в своем доме

Итальянская велогонщица Илария Ринальди, выигравшая в 2007 году чемпионат Италии в молодёжной категории, была найдена мёртвой в своём доме в Гамбасси-Терме близ Флоренции, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ей было 33 года. Полиция приступила к расследованию. Причины смерти бывшей спортсменки пока не уточняются.