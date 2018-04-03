Финляндия выделит 67 миллионов евро на помощь другим странам

Финляндия перечислит деньги через ООН, Красный Крест и несколько финских некоммерческих организаций. Почти 12,5 млн евро будут выделены странам Африки, 17,3 млн отправят на Ближний Восток, а Сирия получит 12,6 млн евро. Отдельная помощь будет оказана странам, откуда в Финляндию приезжают беженцы. Так, Ираку перечислят 1,8 млн евро, а Сомали – 3,1 млн евро.