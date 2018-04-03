вторник, 3 апреля 2018 г.
"Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации" Таави Аас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Финляндия выделит 67 миллионов евро на помощь другим странам

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Почти 67 млн евро финское правительство выделит на гуманитарную помощь другим странам, из которых большую часть получит Сирия. Об этом заявила министр внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен, передает fontanka.fi.

Финляндия перечислит деньги через ООН, Красный Крест и несколько финских некоммерческих организаций. Почти 12,5 млн евро будут выделены странам Африки, 17,3 млн отправят на Ближний Восток, а Сирия получит 12,6 млн евро. Отдельная помощь будет оказана странам, откуда в Финляндию приезжают беженцы. Так, Ираку перечислят 1,8 млн евро, а Сомали  – 3,1 млн евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ