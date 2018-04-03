Forbes составили топ-8 направлений, где в разгар сезона можно избежать огромных толп туристов

Эксперты авторитетного издания Forbes составили топ-8 направлений, где в разгар высокого сезона можно избежать столпотворения. Итак, вместо переполненной туристами Праги путешественникам советуют отправиться в Тбилиси, пишет turizm.ru.

В столице Грузии туристов ждут мощеные улочки, наследие богатой османской, персидской и советской истории, сказочная архитектура и термальные ванны. В настоящее время здесь открываются новые бары, рестораны и художественные галереи, создающие яркую культурную среду. Инфраструктура также улучшается: новые отели и здания соседствуют с раннехристианскими церквями и старым городом. Кроме того, в Тбилиси гостей ожидает знакомство с фантастической местной кухней и традициями виноделия.

Поездку во Флоренцию можно заменить путешествием в итальянскую провинцию Лечче. Здесь взору туристов предстанут удивительные здания в стиле барокко и яркая атмосфера в местных ресторанах и кафе. В прилегающем прибрежном районе расположены очаровательные города Галлиполи и Отранто, а в сельской местности — типичные итальянские фермы, производящие вино и оливки. Здесь же можно поучаствовать в кулинарных курсах, дегустациях или просто остаться на ночлег.

Вместо Прованса эксперты рекомендуют Андалусию. Сельская местность этой области Испании предлагает туристам потрясающие пейзажи: холмы, зеленые долины и крошечные деревни. Кроме того, здесь можно найти мавританские руины и римские реликвии, огромные оливковые рощи, золотистые ячменные поля, узкие улицы небольших городков, украшенные яркими цветочными горшками. Главным деликатесом Андалусии считается иберийская ветчина.

Пхукет в этом году можно заменить Южной Камбоджей. В то время как потрясающие пляжи Таиланда давно переполнены туристами, камбоджийские южные — пустуют. Камбоджа также является перспективным местом для приключений. Здесь можно взять уроки кайтсерфинга, исследовать вместе с гидом горы и пещеры, а также совершать морские прогулки на катере неподалеку от города Кампот.