Картина дня: выдача криптовалюты, задержание сотрудников TLT AS и вуз без аккредитации

В Нарве педагоги музыкальных школ заподозрили власти в обмане

Педагоги музыкальных школ Нарвы сомневаются, что в результате реорганизации школ им повысят зарплату, как обещали, до 980 евро. Их сомнения связаны с тем, что повышение увязано с увеличением учебной нагрузки до 27 контактных часов в неделю, а столько, по их мнению, никто в школах по интересам не работает. Власти города уверяют, что уже сейчас средняя нагрузка составляет 27 часов, поэтому зарплату повысят всем, сообщает Rus.err.ee. Читать далее...

Эстонцам бесплатно раздают криптовалюту

У владельцев ИД-карт Эстонии и э-резидентов, у которых активирован официальный адрес @eesti.ee, есть возможность ходатайствовать о бесплатной выдаче криптовалюты Byteball на десять долларов США. Читать далее...

Тест-драйв Postimees: можно ли купить хороший внедорожник за небольшие деньги? Изучаем новинку SsangYong Rexton

Можно ли купить хороший внедорожник за небольшие деньги? Журналист Postimees попытался найти ответ на этот вопрос во время тест-драйва редкого для Эстонии автомобиля SsangYong Rexton, пишет Tehnika. Читать далее...

Полиция задержала четверых ведущих сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS

Сотрудники Центральной криминальной полиции задержали сегодня четверых ведущих сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS, троих из которых подозревают в нарушении требований о проведении тендеров и предпочтении предложений, а еще одного – во взяточничестве. Читать далее...

Министерство образования и науки Эстонии предостерегает: вуз работает без аккредитации

Министерство образования и науки подтверждает, что учреждение European College of Professional Studies and Research, которое рекламирует себя в интернете в качестве вуза, не имеет права на проведение в Эстонии обучения по программам высшего образования, поэтому не может выдавать признанные государством дипломы. Читать далее...

Совпадение? Предприятия массово не платят налоги на служебные автомобили

Изменившийся с начала года порядок использования и обложения налогом автомобилей предприятий привел к тому, что люди начали искать способ избежать уплаты налога на спецльготы. Читать далее...

За три месяца при пожарах и в водоемах погибли 20 человек

За первый квартал этого года в пожарах погибли 11 человек, из них 4 в марте. Это на три человека больше, чем за тот же период прошлого года. В водоемах в этом году погибли 9 человек. Читать далее...

Приплыли: пассажир Tallink винит фирму в собственных неприятностях

В редакцию Rus.Postimees обратился Максим, который рассказал, что из-за допущенной работницей Tallink ошибки остался без билета на паром, был вынужден купить новый билет и не получил от компании никакой компенсации. Rus.Postimees решил разобраться в этом инциденте. Читать далее...

Письмо читателя: производители сами провоцируют тех, кто превышает скорость

Борьба с превышением скорости - это такая же хитрость, как борьба с табаком и алкоголем, когда производители (при молчаливом согласии государства) провоцируют потребителя, а потом это же государство, сурово хмуря брови, наказывает поддавшихся на провокацию. Правда, в отношении алкоголя и табака наблюдаются хотя бы скромные попытки ограничить рекламное давление на потребителя, утверждает читатель Rus.Postimees. Читать далее...

Беспилотные автобусы будут обслуживать в Таллинне две линии