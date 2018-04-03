В одном из регионов Эстонии ожидаются перебои с интернетом

Tele2 начал в Тарту и Тартуском уезде масштабные работы по строительству сети, в рамках которой будет увеличена скорость мобильного интернета и покрытие, для чего появятся 64 новые базовые станции.

"Во время работ с сетью могут быть кратковременные колебания скорости интернета, однако серьезных неполадок быть не должно", - сказал Сарри. Работы закончат в течение этого года.