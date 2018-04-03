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В одном из регионов Эстонии ожидаются перебои с интернетом

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Логотип Tele2. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Сегодня в Тартумаа начнутся работы по строительству сети, цель которых улучшить скорость интернета и его распространение. По этой причине могут быть кратковременные неполадки со скоростью интернета, передает Tartu Postimees.

Tele2 начал в Тарту и Тартуском уезде масштабные работы по строительству сети, в рамках которой будет увеличена скорость мобильного интернета и покрытие, для чего появятся 64 новые базовые станции.

По словам руководителя радиосети Tele2 Танеля Сарри, объемы использования мобильного интернета в Тарту и Тартуском уезде резко увеличились.

"Во время работ с сетью могут быть кратковременные колебания скорости интернета, однако серьезных неполадок быть не должно", - сказал Сарри. Работы закончат в течение этого года.

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