В одном из регионов Эстонии ожидаются перебои с интернетом
3 апреля 2018 г., 14:55
Сегодня в Тартумаа начнутся работы по строительству сети, цель которых улучшить скорость интернета и его распространение. По этой причине могут быть кратковременные неполадки со скоростью интернета, передает Tartu Postimees.
Tele2 начал в Тарту и Тартуском уезде масштабные работы по строительству сети, в рамках которой будет увеличена скорость мобильного интернета и покрытие, для чего появятся 64 новые базовые станции.
По словам руководителя радиосети Tele2 Танеля Сарри, объемы использования мобильного интернета в Тарту и Тартуском уезде резко увеличились.
"Во время работ с сетью могут быть кратковременные колебания скорости интернета, однако серьезных неполадок быть не должно", - сказал Сарри. Работы закончат в течение этого года.