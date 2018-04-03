Российские спортсмены снова попались на допинге

Федерация тяжёлой атлетики России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на два года дисквалифицирована белгородскую спортсменку Виолетту Калугину. Тяжелоатлетка нарушила антидопинговые правила, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Дисквалификация Калугиной будет отсчитываться с 23 января 2018 года. В допинг-пробах спортсменки была обнаружена запрещённая субстанция. Решение о дисквалификации принято на основании пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил.

Калугина в своей профессиональной карьере никогда не занимала призовых мест на крупных международных турнирах.

Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России серебра чемпионата Европы-2017 из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба EHF. В соревнованиях участвовали игроки не старше 19 лет. Турнир прошел в июле-августе 2017 года в Словении. Россиянки заняли второе место, уступив в финале француженкам.