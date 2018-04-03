Сольман: Tallinna Linnatransport – место, где центристы получают деньги ни за что

“TLT – не маленькое учреждение. Оборот этого предприятия в прошлом году составил 335 000 евро, его совет и правление превратились в удобное место заработка для нескольких влиятельных центристов. Членами совета TLT являются мэр Таави Аас, Калев Калло, Тойво Тоотсен, Тоомас Витсут, Эрки Сависаар и Сирет Котка-Репински, в правление входит Энно Тамм. Напоминаю, что Таави Аас с удовольствием принимает зарплату в тысячу евро за членство в совете TLT. Пришло время сделать что-то за эти деньги по существу», - сказала Сольман.

Чиновники Центральной криминальной полиции задержали сегодня четырех ведущих сотрудников TLT, троих из которых подозревают в нарушении требований по проведению тендеров и одного во взяточничестве.

“Лишь в феврале сотрудники ЦеКриПо задержали заведующего отделением клиники восстановительного лечения Западно-Таллиннской центральной больницы Марка Левина, которого заподозрили в неоднократном получении взятки. Сегодняшний случай подтверждает, что в управлении городом ничего не изменилось и новый год продолжается для таллиннцев по уже знакомой схеме. Коррупционный менталитет укоренился в городской системе и распространяется, поскольку руководство города не хочет этим заниматься совместно”, - заявила Сольман.

Летом 2017 года IRL внесла предложение на 100% приватизировать TLT, как и несколько других городских предприятий. “Город не должен заниматься предпринимательством там, где у частного сектора это получается лучше, а главное – без коррупции”.