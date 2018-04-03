Автовладельцы негодуют: надо ли менять техпаспорт автомобиля в связи с административной реформой?

В последнее время в соцсетях активно обсуждают ситуацию вокруг административной реформы и возможной недействительности регистрационного свидетельства автомобиля. По мнению некоторых, в связи с тем, что после реформы изменились тысячи адресов, документ является недействительным, поскольку место проживания собственника в нем указано неверно. В Департаменте шоссейных дорог уверяют, что все обстоит несколько иначе.