вторник, 3 апреля 2018 г.
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  • Автовладельцы негодуют: надо ли менять техпаспорт автомобиля в связи с административной реформой?

Автовладельцы негодуют: надо ли менять техпаспорт автомобиля в связи с административной реформой?

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ФОТО: Foto: Arvo Meeks / Valgamaalane

В последнее время в соцсетях активно обсуждают ситуацию вокруг административной реформы и возможной недействительности регистрационного свидетельства автомобиля. По мнению некоторых, в связи с тем, что после реформы изменились тысячи адресов, документ является недействительным, поскольку место проживания собственника в нем указано неверно. В Департаменте шоссейных дорог уверяют, что все обстоит несколько иначе.

Руководитель регистрационного отдела Департамента шоссейных дорог Мартти Кангур сообщил порталу Geenius, что не нужно менять регистрационное свидетельство транспортного средства в связи с изменением адреса.

В то же время вы всегда можете ходатайствовать о замене документа на новый. Данная услуга является бесплатной, то есть госпошлину в этом случае платить не придется.

«Если вы хотите поменять регистрационное свидетельство в связи с изменением адреса, будет разумнее сделать это в э-обслуживании. Новый документ можно заказать по почте домой», - сообщил он.

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