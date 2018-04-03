Автовладельцы негодуют: надо ли менять техпаспорт автомобиля в связи с административной реформой?

В последнее время в соцсетях активно обсуждают ситуацию вокруг административной реформы и возможной недействительности регистрационного свидетельства автомобиля. По мнению некоторых, в связи с тем, что после реформы изменились тысячи адресов, документ является недействительным, поскольку место проживания собственника в нем указано неверно. В Департаменте шоссейных дорог уверяют, что все обстоит несколько иначе.
Руководитель регистрационного отдела Департамента шоссейных дорог Мартти Кангур сообщил порталу Geenius, что не нужно менять регистрационное свидетельство транспортного средства в связи с изменением адреса.
В то же время вы всегда можете ходатайствовать о замене документа на новый. Данная услуга является бесплатной, то есть госпошлину в этом случае платить не придется.
«Если вы хотите поменять регистрационное свидетельство в связи с изменением адреса, будет разумнее сделать это в э-обслуживании. Новый документ можно заказать по почте домой», - сообщил он.