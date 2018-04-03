Мэр Таллинна прокомментировал коррупционный скандал в Tallinna Linnatranspordi AS

По словам Ааса, руководство предприятия держит его в курсе результатов внутреннего аудита, которые свидетельствуют о нарушениях. "Я знал, что внутренний контроль изучает эти вопросы, Энно Тамм на прошлой неделе сообщил мне об этом", - сказал Аас в интервью ERR.