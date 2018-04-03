вторник, 3 апреля 2018 г.
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Мэр Таллинна прокомментировал коррупционный скандал в Tallinna Linnatranspordi AS

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Таави Аас.

ФОТО: Liis Treimann

Мэр Таллинна Таави Аас, который является и председателем совета отвечающего за общественный транспорт предприятия Tallinna Linnatranspordi AS, сказал, что для него подозрения в коррупции сотрудников предприятия стали неприятным сюрпризом, передает Rus.Err.

По словам Ааса, руководство предприятия держит его в курсе результатов внутреннего аудита, которые свидетельствуют о нарушениях. "Я знал, что внутренний контроль изучает эти вопросы, Энно Тамм на прошлой неделе сообщил мне об этом", - сказал Аас в интервью ERR.

Аас пояснил, что совет предприятия Tallinna Linnatranspordi AS принимает стратегические решения, а ежедневное руководство осуществляется правлением и поэтому он не участвует в повседневном управлении предприятием.

Мэр Таллинна отметил, что, несомненно, эти подозрения и уголовные дела наносят ущерб репутации мэрии и Центристской партии.

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