Мэр Таллинна прокомментировал коррупционный скандал в Tallinna Linnatranspordi AS

Мэр Таллинна Таави Аас, который является и председателем совета отвечающего за общественный транспорт предприятия Tallinna Linnatranspordi AS, сказал, что для него подозрения в коррупции сотрудников предприятия стали неприятным сюрпризом, передает Rus.Err.
По словам Ааса, руководство предприятия держит его в курсе результатов внутреннего аудита, которые свидетельствуют о нарушениях. "Я знал, что внутренний контроль изучает эти вопросы, Энно Тамм на прошлой неделе сообщил мне об этом", - сказал Аас в интервью ERR.
Аас пояснил, что совет предприятия Tallinna Linnatranspordi AS принимает стратегические решения, а ежедневное руководство осуществляется правлением и поэтому он не участвует в повседневном управлении предприятием.
Мэр Таллинна отметил, что, несомненно, эти подозрения и уголовные дела наносят ущерб репутации мэрии и Центристской партии.