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Виртуальные зомби от Apple будут развлекать пассажиров машин

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Логотип Apple. Иллюстративное фото.

ФОТО: MIKE SEGAR/REUTERS/

Американская компания Apple запатентовала систему для развлечения пассажиров автомобилей, в которой используются технологии виртуальной реальности. Например, эта система позволит пассажирам оказаться в окружении виртуальных зомби, передает Newsru.com со ссылкой на The Verge.

Новинка работает при помощи шлема виртуальной реальности, подключенного к внутренним системам автомобиля, который позволяют менять показываемую пассажирам картинку в зависимости от скорости и направления движения. Данные могут быть получены от устройства, подключенного к диагностическому OBD-II-порту, поясняет Motor.

В сценарии с зомби, указанном в патентной заявке, во время остановки автомобиля на светофоре в виртуальном мире система будет имитировать заглохший двигатель, который заведется только после включения разрешающего сигнала.

Помимо этого, при желании пассажир сможет получить и образовательный контент, посвященный той местности, где находится машина. Также новинка от Apple сможет помочь пассажирам, которых укачивает вовремя движения. Как сообщается, система предназначено и для использования в автомобилях с автономным управлением.

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