Виртуальные зомби от Apple будут развлекать пассажиров машин

Новинка работает при помощи шлема виртуальной реальности, подключенного к внутренним системам автомобиля, который позволяют менять показываемую пассажирам картинку в зависимости от скорости и направления движения. Данные могут быть получены от устройства, подключенного к диагностическому OBD-II-порту, поясняет Motor.

В сценарии с зомби, указанном в патентной заявке, во время остановки автомобиля на светофоре в виртуальном мире система будет имитировать заглохший двигатель, который заведется только после включения разрешающего сигнала.

Apple has applied to patent a VR system for autonomous cars that would use interior screens and VR headsets to alter the interior of the vehicle, as reported by VentureBeat.... https://t.co/vbYxEjiGt9 — The iChurch Method (@ichurchmethod) April 2, 2018

Помимо этого, при желании пассажир сможет получить и образовательный контент, посвященный той местности, где находится машина. Также новинка от Apple сможет помочь пассажирам, которых укачивает вовремя движения. Как сообщается, система предназначено и для использования в автомобилях с автономным управлением.