Камера GoPro HERO ФОТО: gopro.com

Тем, кто давно планирует приобрести продукцию бренда GoPro, но не очень хочет раскошеливаться, компания представляет наиболее экономную возможность это сделать. Новая камера HERO содержит много хороших качеств своих предшественников, включая стандартный форм-фактор, пишет техноблог Digitark.

Бренд GoPro надёжно закрепился на рынке экшн-камер, некогда являясь по мнению многих продуктом номер один в этой отрасли. Спустя некоторое время компанию догнали и даже перегнали конкуренты – как по компактности, так и по аппаратной составляющей камер. Для кого-то один из ключевых критериев при выборе устройства – цена. Этот критерий оставил GoPro позади конкурентов, камеры которых представлены и в интернет-магазине Telia.