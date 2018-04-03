Экологи бьют тревогу из-за исчезновения арктического льда

При глобальном потеплении на два градуса Северный Ледовитый океан будет оставаться свободным ото льда в летние месяцы каждые четыре года, предупреждают ученые. В научном понимании это означает, что площадь ледяного покрытия составляет менее одного миллиона квадратных километров, пишет DW.com.

В то же время ученые отмечают, что при ограничении глобального потепления до максимум полутора градусов Северный Ледовитый океан оставался бы свободным ото льда лишь каждые 40 лет. Цель по ограничению потепления на уровне 1,5 градусов была закреплена на Парижской конференции по защите земного климата в 2015 году под давлением со стороны государств, наиболее сильно страдающих от климатических изменений.

Еще более опасный сценарий

Эксперты, однако, полагают, что эта цель уже не достижима. В то же время при более опасном сценарии - при глобальном потеплении на три градуса Северный Ледовитый океан будет оставаться свободным ото льда каждое лето.