Postimees публикует впечатления Тюйра в неизмененном виде в рубрике «Политика».

Столь короткой записи в этом дневнике еще не было и, очевидно, не будет. Я уже писал о буфете Рийгикогу, но этажом ниже в том же здании обитает еще и столовая. И “этажом ниже” – ОЧЕНЬ точное определение того, что там предлагается.

Борщ. Буэ. Совершенное буэ. Такое бывает крайне редко, когда я оставляю суп в тарелке. На этот раз я его не доел.

Кисло-сладкая индюшатина… Ну ничего, она же была кисло-сладкая, но какая-то безрадостная. Кускус – сухой и неаппетитный. Единственный хороший момент – похрустывающий и сочный свекольный салат – единственное, что я доел до конца.

Подытоживая, скажу лишь, что столовую нельзя содержать по наименьшему общему знаменателю. Пользоваться тем, что в доме работают сотни офисных сотрудников, которые раз в день хотят пообедать… нуянезнаю… это пошлая дрянь и пошлое поведение. В лучшем случае это уровень на грани провала первокурсника кулинарного училища.