вторник, 3 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Известный политолог не доел борщ в столовой Рийгикогу “Это на грани провала первокурсника кулинарного училища”

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Борщ политологу не угодил.

ФОТО: Karmo Tüür

Политолог, а также большой гурман и любитель пива Кармо Тюйр оставил в своем блоге уничтожающий отзыв о еде, которую предлагают в столовой на первом этаже Рийгикогу, заявив, что это провальный уровень даже для первокурсника кулинарного училища.

Postimees публикует впечатления Тюйра в неизмененном виде в рубрике «Политика».

Столь короткой записи в этом дневнике еще не было и, очевидно, не будет. Я уже писал о буфете Рийгикогу, но этажом ниже в том же здании обитает еще и столовая. И “этажом ниже” – ОЧЕНЬ точное определение того, что там предлагается.

Борщ. Буэ. Совершенное буэ. Такое бывает крайне редко, когда я оставляю суп в тарелке. На этот раз я его не доел.

Кисло-сладкая индюшатина… Ну ничего, она же была кисло-сладкая, но какая-то безрадостная. Кускус – сухой и неаппетитный. Единственный хороший момент – похрустывающий и сочный свекольный салат – единственное, что я доел до конца.

Подытоживая, скажу лишь, что столовую нельзя содержать по наименьшему общему знаменателю. Пользоваться тем, что в доме работают сотни офисных сотрудников, которые раз в день хотят пообедать… нуянезнаю… это пошлая дрянь и пошлое поведение. В лучшем случае это уровень на грани провала первокурсника кулинарного училища.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ