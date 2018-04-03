Инциденты в Тапа: девушка подожгла диван, а на следующий день поколотила учительницу

По словам представителя Вируской окружной прокуратуры, 26 февраля в Тапа 16-летняя девушка напала на педагога в учебном центре Валгейыэ Маарьямааской образовательной коллегии, передает Virumaa Teataja.
Пострадавшей учительнице оказали в больнице первую помощь и отпустили ее домой.
Полиция начала расследование на основании статьи о нанесении телесных повреждений. Досудебное производство еще продолжается.
Речь идет о той же девушке, которая за день до этого, 26 февраля, подожгла диван в учебном центре.
Директор учебного центра Пилле Вайксаар сказала, что дети к ним поступают по разным причинам. Есть и такие, которые в какой-нибудь другой стране могли бы находиться на долгосрочном лечении в больнице.
Девушка в данный момент находится под пристальным вниманием работников школы. По словам Вайксаар, в Эстонии идет дискуссия о том, все ли дети могут находиться в закрытом детском учреждении под одной крышей или нужно в соответствии с потребностями детей создавать разные специализированные учреждения, сотрудники которых проходили бы необходимое обучение.