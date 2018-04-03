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Инциденты в Тапа: девушка подожгла диван, а на следующий день поколотила учительницу

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm.

По словам представителя Вируской окружной прокуратуры, 26 февраля в Тапа 16-летняя девушка напала на педагога в учебном центре Валгейыэ Маарьямааской образовательной коллегии, передает Virumaa Teataja.

Пострадавшей учительнице оказали в больнице первую помощь и отпустили ее домой.

Полиция начала расследование на основании статьи о нанесении телесных повреждений. Досудебное производство еще продолжается.

Речь идет о той же девушке, которая за день до этого, 26 февраля, подожгла диван в учебном центре.

Директор учебного центра Пилле Вайксаар сказала, что дети к ним поступают по разным причинам. Есть и такие, которые в какой-нибудь другой стране могли бы находиться на долгосрочном лечении в больнице.

Девушка в данный момент находится под пристальным вниманием работников школы. По словам Вайксаар, в Эстонии идет дискуссия о том, все ли дети могут находиться в закрытом детском учреждении под одной крышей или нужно в соответствии с потребностями детей создавать разные специализированные учреждения, сотрудники которых проходили бы необходимое обучение.

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