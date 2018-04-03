Ратас: строительство восточной границы должно быть продолжено в любом случае

В феврале был подготовлен проект строительства, на основании которого выяснилось, что развитие инфраструктуры границы обойдется в сумму, значительно превышающую первоначальные оценки. По словам премьер-министра, обустройство восточной границы является одним из важнейших государственных инфраструктурных проектов последнего времени, в котором нельзя идти на уступки. «Восточная граница Эстонии является также внешней границей Европейского союза и НАТО, поэтому с самого начала мы имели дело с крупным и амбициозным проектом», - подчеркнул Ратас.

По словам премьер-министра, правительство обсудило уточненные потребности в инвестициях и решило, что с развитием пограничной инфраструктуры нужно двигаться дальше. «Благодаря профессиональной работе наших пограничников, число нелегальных пересечений границы уменьшается с каждым годом, но для того, чтобы не дать преступности себя обогнать, необходимо вывести охрану границы на уровень XXI века. В ходе строительства границы в нашем распоряжении окажутся радары, сенсоры, приборы видеонаблюдения, а также беспилотные летательные аппараты. Применение этих высокотехнологичных систем крайне необходимо для того, чтобы помочь пограничникам хорошо выполнять их работу», - объяснил Ратас.

По словам премьер-министра, обустройство границы идет в несколько этапов, в ходе которых будет создаваться инфраструктура, граница будет оснащаться системами технического слежения, будут разрабатываться и настраиваться необходимые информационные системы. «В течение нынешнего года будут объявлены конкурсы на строительство сухопутной границы, в будущем году, согласно действующему плану, стартуют строительные работы. Параллельно будут шаг за шагом развиваться возможности технического слежения, для чего Министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Европейское пограничное агентство (FRONTEX)», - сказал Ратас.

Премьер-министр признал, что строительство восточной границы является сложным и затратным делом. «Ключевая роль в том, чтобы направлять и контролировать процесс, принадлежит Министерству внутренних дел. А с целью привлечения в проект европейских средств правительство решило оценить возможности финансирования из следующего многолетнего бюджета Европейского союза», - подытожил свой визит Ратас.